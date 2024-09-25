كاف يُعلن تغيير حكم لقاء المنتخب وموريتانيا في ثالث جولات تصفيات أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، تغيير حكم لقاء المنتخب الوطني وموريتانيا المقرر إقامته 11 أكتوبر المقبل في القاهرة ، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل.





وأعلن كاف مساء اليوم الأربعاء ، تولي التشادي الحاجي محمد إدارة اللقاء حكمًا للساحة ، بمعاونة كل من بوجولا عيسى حكمًا مساعدًا أول وموسى حافظ مساعد ثان.

وسبق وأن أعلن كاف ، خلال وقت سابق ، تولي الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل مهمة إدارة اللقاء الذي يقام في القاهرة ، بمعاونة الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، كحكم مساعد أول، والجنوب أفريقي زاخيل ثوسي سيويلا، حكم مساعد ثاني، قبل أن يصدر قرار بتغييرهم.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة ترتيب المنافسات برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الرأس الأخضر بـ 3 نقاط ثم موريتانيا ثالثًا برصيد ثلاث نقاط، ويحتل منتخب بوتسوانا الترتيب الرابع والأخير دون نقاط.