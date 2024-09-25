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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كاف يُعلن تغيير حكم لقاء المنتخب وموريتانيا في ثالث جولات تصفيات أمم أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، تغيير حكم لقاء المنتخب الوطني وموريتانيا المقرر إقامته 11 أكتوبر المقبل في القاهرة ، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بالمغرب العام المقبل.
 

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وأعلن كاف مساء اليوم الأربعاء ، تولي التشادي الحاجي محمد إدارة اللقاء حكمًا للساحة ، بمعاونة كل من بوجولا عيسى حكمًا مساعدًا أول وموسى حافظ مساعد ثان.
وسبق وأن أعلن كاف ، خلال وقت سابق ، تولي الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل مهمة إدارة اللقاء الذي يقام في القاهرة ، بمعاونة الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، كحكم مساعد أول، والجنوب أفريقي زاخيل ثوسي سيويلا، حكم مساعد ثاني، قبل أن يصدر قرار بتغييرهم.

ويحتل المنتخب الوطني  صدارة ترتيب المنافسات برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الرأس الأخضر بـ 3 نقاط ثم موريتانيا ثالثًا برصيد ثلاث نقاط، ويحتل منتخب بوتسوانا الترتيب الرابع والأخير دون نقاط.

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