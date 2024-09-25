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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

إجازات رسمية خلال شهر أكتوبر 2024..تعرف عليها

إجازة رسمية
إجازة رسمية

يبحث الكثير من المواطنين في الساعات الأخيرة عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2024، وقد أعلنت الحكومة رسميًا عن هذا الموعد. 

موعد إجازة 6 أكتوبر 2024

وفقًا للتقويم، ستوافق إجازة 6 أكتوبر لعام 2024 يوم الأحد، 6 أكتوبر، وهو اليوم الذي يحتفل فيه المصريون بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر. وفي هذا اليوم، يحصل العاملون في الدولة على إجازة، كما حدث في إجازة المولد النبوي.

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الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

تعتبر إجازة 6 أكتوبر 2024 آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين، ومن المتوقع أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يؤكد اعتبار هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات.

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وزير العمل: اليوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2024

وفقًا للتقويم، يوجد عدة إجازات رسمية خلال شهر أكتوبر 2024، وهي كالآتي:

  1. الجمعة 4 أكتوبر 2024
  2. السبت 5 أكتوبر 2024
  3. الأحد 6 أكتوبر 2024 (إجازة نصر 6 أكتوبر)
  4. الجمعة 11 أكتوبر 2024
  5. السبت 12 أكتوبر 2024
  6. الجمعة 18 أكتوبر 2024
  7. السبت 19 أكتوبر 2024
  8. الجمعة 25 أكتوبر 2024
  9. السبت 26 أكتوبر 2024

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