محافظ القاهرة يبحث مع الهيئة الوطنية للصحافة تطوير التعاون المشترك

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمقر الهيئة لبحث تطوير التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والمؤسسات الصحفية القومية، وياتي ذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد محافظ القاهرة على تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الصحافة القومية وتناولها للقضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخليًا وخارجيًا.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة تخطيط بعض المناطق بمحافظة القاهرة لضمان القضاء على العشوائيات

وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعادة تخطيط بعض المناطق بمحافظة القاهرة لضمان القضاء على العشوائيات وإعادة المظهر الجمالي للمدينة ، وتيسير الحركة على المواطنين، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين مختلف الجهات لسرعة تنفيذ خطط التطوير.

ومن جانبه أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على أن الصحافة القومية داعم أساسي لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يجري تنفيذها بجميع المحافظات من خلال إلقاء الضوء عليها.

حضر اللقاء اللواء يحيي الأدغم سكرتير عام محافظة القاهرة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والمستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، ووليد عبدالعزيز عضو الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة.

كما حضر اللقاء كذلك الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وإسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وطارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، ورزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع، وهبة صادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، والأستاذ إياد أبو الحجاج .

يذكر أن د.ابراهيم صابر محافظ القاهرة، قد أكد أن احتياجات مصر المائية تبلغ حوالى ١١٤ مليار متر 3 من المياه سنوياً، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، الامر الذي يستلزم الحفاظ على مواردنا المائية تحقيقا لاستدامة الموارد لصالح الاجيال القادمة

واضاف محافظ القاهرة ان هذه التحديات دفعت الدولة المصرية للبحث عن حلول على أرض مصر للتعامل الفعال مع هذه التحديات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في قطاع مياه الشرب ، بالاضافة الى نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على موارد المياه، الامر الذي يتطلب تعاون فعال بين العديد من الجهات المعنية

ونوه محافظ القاهرة انه ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، استقبلت محطة مياه روض الفرج وفدا من وعاظ الأزهر الشريف للتعرف على مراحل تنقية المياه ، وأحدث التقنيات المستخدمة لضمان توفير مياه نقية وآمنة لسكان محافظة القاهرة

كما تضمنت الجولة تفقد ميداني للمحطة للتعرف على خطوات عملية تنقية المياه، بداية من مأخذ المحطة ومروراً بمراحل المروقات والمرشحات وعنابر تعقيم المياه ثم المعمل التابع للمحطة للتعرف على مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين ، حيث استمع أعضاء الوفد لشرح مفصل من مدير معمل المحطة للأساليب والتقنيات المستخدمة فى تنقية مياه الشرب.

كما تم خلال الزيارة تفقد غرفة التحكم المركزى SCADA والتى يتم من خلالها متابعة أداء وتشغيل جميع محطات انتاج المياه التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة ، وكذلك متابعة ضغوط المياه بجميع شبكات المياه الممتدة بجميع الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة.

الجدير بالذكر ان محطة مياه روض الفرج تعد من أقدم وأعرق محطات انتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام ١٩٠٣م و كانت تعتمد على مياه الابار الارتوازية فى بداية نشأتها ، وتبلغ مساحة منشات المحطة 22 فدان وتبلغ طاقتها التصميمية ٨٥٠ ألف متر 3/ يوم ، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من 2.5 مليون نسمة بمناطق السيدة زينب و الاباجية وتلال زينهم و شبرا والخلفاوى والدراسة وبولاق ابو العلا والسيدة عائشة و رمسيس والاوبرا والعباسية والزاوية الحمراء.

وفي سياق متصل ... نفت محافظة القاهرة في بيان لها صباح اليوم ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي ، بشأن سوء جودة مياه الشرب وضرورة الامتناع عن تناولها.

و أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها علي مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالإضافة إلي الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

وتهيب محافظة القاهرة بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتناشدهم بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية الموثوقة.