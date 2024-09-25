محافظ البحر الأحمر يصدر قرار غلق لإحدى العيادات التخصصية فى الغردقة

أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر قرارا بغلق إحدى العيادات التخصصية لوجود مخالفات جسيمة لسياسة مكافحة العدوى مما يعرض حياة المرضى والعاملين للخطر وذلك لحين تلافى السلبيات.

كما أمر بغلق عيادة الأسنان الملحقة بها للعمل بدون ترخيص، مؤكدا على الإدارة العامة لشؤون البيئة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، مشددا على معاقبة جميع الخارجين عن القانون حرصا على السلامة العامة للمواطنين.

يذكر أن اللواء أحمد مهدى رئيس حى جنوب قام أمس بضبط سيارة نقل مخلفات طبية خطرة تقوم بإلقاء المخلفات داخل صناديق القمامة بشارع المطار، حيث أفاد السائق انها تخص إحدى العيادات التخصصية بالمدينة، وتم ابلاغ مديرية الصحة والتى قامت باستجابة سريعة وإرسال سيارة متخصصة لنقل النفايات.

كما تم تكليف لجنة من إدارة العلاج الحر للمرور على المنشأة والتأكد من استيفاء التراخيص اللازمة واتباع سياسات مكافحة العدوى بها.

وبالمرور الفنى على المنشأة تبين وجود العديد من المخالفات الجسيمة مثل وجود محاليل طبية غير مدون عليها تاريخ الفتح ومعدة للاستخدام، وجود سرنجات طبية معبأة ومعدة للاستخدام، تجهيزات الطوارئ غير مكتملة، خط سير التعقيم غير صحيح، يتم تغيير تاريخ التعقيم على الآلات بدون اعادة تعقيمها، لا يوجد كواشف طبية فى التعقيم، تخزين كميات كبيرة من النفايات الطبية بالمنشأة، وجود عيادة أسنان ملحقة بها غير مرخصة.

كما يناشد المحافظ المواطنين بعدم السماح لذوى الأنفس الضعيفة بإلقاء المخلفات والنفايات الخطرة داخل صناديق القمامة والابلاغ عنها فورا، حيث يرتطم عمال النظافة بهذه المخلفات وسط القمامة، مما يهدد صحتهم وسلامتهم وكذلك جميع سكان المناطق المحيطة، مما يعرضهم لخطر الإصابة أو العدوى بالأمراض المختلفة الخطيرة.