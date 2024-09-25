قرار جديد بشأن الواجبات المنزلية لطلاب المدارس

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم إجبار طلاب المدارس على طباعة الواجبات المنزلية من الموقع الرسمي للوزارة.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار الطلاب على طباعة أسئلة الواجبات المنزلية من موقع الوزارة على الإنترنت وتقديمه بالمدرسة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الواجبات المنزلية تعد أسئلة مقالية قصيرة ينقلها الطالب من المعلم داخل الفصل الدراسي.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن خطوات أداء الواجب المنزلي تتضمن قيام المعلم بالاستعانة بمجموعة من الأسئلة الخاصة بالواجب المنزلي على موقع الوزارة، حيث يقوم بكتابتها على السبورة داخل الفصل على أن يقوم الطالب بنقلها ثم حلها في المنزل ليقوم بتسليمها في اليوم التالي للمعلم لمراجعتها وتقييمها.

وأكد المتحدث الرسمي أن الهدف من قيام الطالب بكتابة الواجبات المنزلية هو المتابعة المستمرة لما يتم تحصيله داخل الفصل، فضلا عن تقييم الأداء الدراسي للطالب وقياس نواتج التعلم.

آلية تطبيق الواجبات المنزلية الموحدة لطلاب المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية تطبيق الواجبات المنزلية الموحدة لطلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحميل الواجبات المنزلية الموحدة على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة لسهولة تحميلها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتوجب على الطلاب حل الواجبات المنزلية المتوفرة على موقع الوزارة وتسليمها لمعلم الفصل لتقييمها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية ستكون موحدة على مستوى الجمهورية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الروابط الرسمية الخاصة بتحميل الواجبات المنزلية الموحدة لطلاب المدارس بجميع الصفوف الدراسية.

وتنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل دوري التقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية المقررة على طلاب المدارس خلال الفصل الدراسى الأول.