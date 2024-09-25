دكان الفرحة يوفر 14 ألف قطعة ملابس للأطفال الأيتام وذوي الهمم

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي، ينظم صندوق تحيا مصر معرض "دكان الفرحة" على مدار يومين متتاليين الأربعاء والخميس 25 و26 سبتمبر، لأكثر من 2000 طفل من الأطفال الأيتام والأطفال ذوي الهمم من مرضى الشلل الدماغي، وذلك في إطار سلسلة من المبادرات التي ينفذها الصندوق لدعم الفئات الأسر الأولى بالرعاية، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويقدم معرض "دكان الفرحة" 14 ألف قطعة من الملابس الجديدة استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، بالإضافة إلى الأحذية، والإكسسوارات، ومستلزمات العناية الشخصية مجانًا، ويخلق المعرض أجواءً من المرح والبهجة خاصتًا في ركن أعد خصيصًا للأطفال مليئًا بالألعاب التعليمية والترفيهية، مثل الألعاب الخشبية، وألعاب البناء، وألعاب الحركة، مما يساهم في تنمية مهاراتهم الحركية والعقلية، ليتمكنوا من قضاء وقت ممتع ومفيد.

ويتيح المعرض لكل أم من الأمهات فرصة اختيار 7 قطع متنوعة تلبي احتياجات طفلها، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري، وجمعية واحة نور حياة، ومؤسسة الوفاء، وجمعية تفوق المصريين، وجمعية تواصل.

وحظي معرض "دكان الفرحة" بإشادة واسعة من أمهات الأطفال، اللواتي عبرن عن خالص شكرهن وتقديرهن لصندوق تحيا مصر على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، وأكدت الأمهات أن المعرض قدم لهن الدعم المعنوي والمادي الكبير، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أسعار الملابس الشتوية، كما أشادوا على التنوع الكبير في الملابس المعروضة وجودتها العالية التي تلبي احتياجات أطفالهن بشكل كامل.

وأثبت معرض "دكان الفرحة" أن مثل هذه المبادرات البسيطة قادرة على إحداث تغيير إيجابي وقادرة على نشر الفرحة التي انعكست على وجوه الأطفال، وهم يختارون الملابس والألعاب التي تعجبهم، مما يعكس الأثر الكبير لمثل هذه المبادرات في نفوس الأطفال.

الجدير بالذكر، يأتي تنظيم معرض "دكان الفرحة" للأطفال الأيتام ذوي الهمم بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية للاستفادة من 2 مليون قطعة ملابس للأسر المستحقة، وفي إطار سعى صندوق تحيا مصر الدائم على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تساهم في بناء مجتمعات قوية ومستدامة، والوصول إلى كل الأسر المستحقة في جميع القرى والنجوع بجمهورية مصر العربية.