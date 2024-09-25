بـ 3600.. الذهب يحلق في سماء القاهرة لأول مرة منذ عام

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية خلال الساعات الأخيرة، حتى وصل سعر جرام 21 "الأكثر تداولًا" إلى 3600 جنيه، في سابقة لم تحدث منذ عام حينما كسر جرام الذهب 4000 ثم عاد مرة أخرى إلى سالف عهده إلى خانة الثلاثة آلاف.

فيما كسر سعر الذهب عيار 24 قيمة الـ 4100 جنيه لأول مرة، وعالميًا وصلت أونصة الذهب إلى أعلى رقم لها داخل بورصة الذهب، كما سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر:عيار 24 يسجل 4114 جنيهًا، وعيار 21 يسجل 3600 جنيه، عيار 18 يسجل 3086 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 28800 جنيه.

ارتفاع عالمي

وترجع ارتفاعات أسعار الذهب على الساحة المحلية إلى ارتباطه بحركة السعر العالمي خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهو المحرك الرئيسي للأسعار حالياً في ظل استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الذهب المحلي.

وجاءت القفزة الجديدة في سعر الذهب العالمي اليوم جاءت بعد صدور بيانات سلبية عن الولايات المتحدة الأمريكية، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين عن شهر سبتمبر ليسجل أدنى مستوى منذ أغسطس 2021 عند 98.7 نقطة بعد أن كانت القراءة السابقة بقيمة 105.6 نقطة.

خبير: الذهب سيعبرحاجز الـ5 آلاف

في هذا السياق حلل دكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ارتفاعات المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة مع التوقع بالمزيد من الارتفاعات خلال الأسابيع والشهور القادمة إلى العديد من العوامل يأتي على رأسها التوترات الجيوسياسية والصراعات العسكرية، وكذلك توجه البنوك العالمية والأفراد لشراء كميات كبيرة من الذهب في إطار الاستثمار فيه لتوقع المزيد من الارتفاعات فيه.

وأشار عادل، في تصريح خاص لـ "الوفد" إلى أن خفض الفيدرالي الأمريكي نحو 50 نقطة أساس مع التوقع بمزيد من الخفض وكذلك انخفاض قيمة الدولار الأمريكي عالمياً يدفع المستثمرين تجاه التحوط بالاستثمار في المعدن الأصفر، فمن المتوقع أن يصل سعر الأونصة إلى ٣٠٠٠ دولار أمريكي عالمياً، وأن يصل يتراوح سعر جرام الذهب في مصر بين 5 و6 آلاف جنيه مصري، وذلك خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ على أقصى تقدير.

وكشف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أنه يرتبط الاستثمار في المعدن الأصفر ارتباط وثيق بالأوضاع الجيوسياسية والمالية العالمية، ويعتبر الآن فرصة مثالية للاستثمار.

5 اسباب لارتفاع أسعار الذهب

أكد الدكتور أبو بكر الديب، خبيرالاقتصاد الدولي، إى أن هناك 5 اسباب لارتفاع أسعار الذهب ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، وأهمها زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن بعيدا عن تقلبات العملات وسط التوترات الجيوسياسية الحروب والنزاعات وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من فرض الدول الغربية أمريكا وأوروبا اكثر من 14 الف عقوبة على روسيا والعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة ولبنان وتوتر ممرات التجارة.

ولفت الديب، في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إلى أن الأمر الثاني للارتفاعات إى أن زيادة وتيرة شراء دول العالم ومنها الصين والهند كميات كبيرة من الذهب من أجل التحوط وبناء احتياطي كبير منه حيث إن البنك المركزي الصيني اشترى في النصف الأول من العام الماضي 2023 أكثر من 600 ألف أوقية ذهبية والأمر الثالث هو زيادة توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار مستقبلا بعد الخفض الأخير نصف بالمئة واتباع سياسات نقدية أكثر مرونة من شأنها إضعاف الدولار وخفض عائدات السندات الأمريكية وتقليل قدرتها الشرائية.

وكشف خبير الاقتصاد الدولي، أن الإقبال غير المسبوق على الذهب ضاعف أسعاره خلال سنوات قليلة وتراجع سعر الدولار بعد صدور تقرير تضخم المنتجين وبيانات التوظيف بالولايات المتحدة الأميركية حيث أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين إلى 1.7% في أغسطس من 2.1% في يوليو ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي فضلا عن انخفاض عوائد سندات الخزانة وقيمة الدولار بعد البيانات، ليصعد سعر السبيكة بما يصل إلى 1.6% إلى مستوى قياسي جديد عند 2,551.72 دولار للأونصة.

واختتم الديب، بأن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في ظل تراجع التضخم نحو 2% والمخاوف بشأن قوة الاقتصاد دفع سعر صرف اليورو إلى الارتفاع أمام الدولار، مما أثر في مؤشر قوة الدولار.