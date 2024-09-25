الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة للإصحاح البيئي

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تشكيل لجنة للإصحاح البيئى برئاسة نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال توفير ركائز البيئة النظيفة والتعامل مع أى مخالفات بيئية أولاً بأول .

إجتماع لنواب وزير الصحة والمحافظ والشركة القابضة لمياه الشرب لإستعراض أسلوب وآلية العمل

فى هذا الإطار تم عقد إجتماع لنائب وزير الصحة الدكتور عمرو قنديل ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وبحضور القيادات التنفيذية ، ورؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة بالصحة والبيئة حيث تم إستعراض أسلوب وآلية العمل ، والتأكيد على أهمية التكامل والتكاتف بين الجميع بإعتبار ذلك مسئولية مشتركة للتدخل والتعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها من خلال اللجنة المختصة ، وتكثيف العمل الميدانى لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والتجمعات للقمامة ، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لزيادة التوعية بإتخاذ الإجراءات الوقائية الهادفة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

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