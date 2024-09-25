خبير الاقتصاد الدولي: 5 أسباب لارتفاع أسعار الذهب

أكد الدكتور أبو بكر الديب، خبير الاقتصاد الدولي، أن هناك 5 أسباب لارتفاع أسعار الذهب ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، وأهمها زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن بعيدا عن تقلبات العملات وسط التوترات الجيوسياسية الحروب والنزاعات وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من فرض الدول الغربية أمريكا وأوروبا أكثر من 14 ألف عقوبة على روسيا والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وتوتر ممرات التجارة.

ولفت الديب، في تصريحات خاصة لـ"الوفد" إلى أن الأمر الثاني للارتفاعات إى أن زيادة وتيرة شراء دول العالم ومنها الصين والهند كميات كبيرة من الذهب من أجل التحوط وبناء احتياطي كبير منه حيث إن البنك المركزي الصيني اشترى في النصف الأول من العام الماضي 2023 أكثر من 600 ألف أوقية ذهبية والأمر الثالث هو زيادة توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار مستقبلا بعد الخفض الاخير نصف بالمئة واتباع سياسات نقدية أكثر مرونة من شأنها إضعاف الدولار وخفض عائدات السندات الأمريكية وتقليل قدرتها الشرائية.

وكشف خبيرالاقتصاد الدولي، أن الإقبال غير المسبوق على الذهب ضاعف أسعاره خلال سنوات قليلة وتراجع سعر الدولار بعد صدور تقرير تضخم المنتجين وبيانات التوظيف بالولايات المتحدة الأميركية حيث أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية تباطؤ المعدل السنوي لتضخم أسعار المنتجين إلى 1.7% في أغسطس من 2.1% في يوليو ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي فضلا عن انخفاض عوائد سندات الخزانة وقيمة الدولار بعد البيانات، ليصعد سعر السبيكة بما يصل إلى 1.6% إلى مستوى قياسي جديد عند 2,551.72 دولار للأونصة.

واختتم الديب، بأن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في ظل تراجع التضخم نحو 2% والمخاوف بشأن قوة الاقتصاد دفع سعر صرف اليورو إلى الارتفاع أمام الدولار، مما أثر في مؤشر قوة الدولار.