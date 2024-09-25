مبيعات «أورا» تجاوزت الـ ١٤٥مليار جنيه.. وتحلى بثقة المؤسسات المالية

هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذى لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت:

سوقنا جاذب للاستثمارات الأجنبية ونقصد نهضة عمرانية متكاملة

كشف الرئيس التنفيذى لشركة أورا هيثم عبد العظيم عن حصول الشركة على تمويل مصرفى من كونسورتيوم مصرفى بقيمة ٧ مليارات جنيه وهو الأمر الذى اعتبره بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات المالية للشركة ومشاريعها ورؤيتها المستقبلية.

ورأى عبد العظيم أن البنية الاستثمارية للسوق العقارى المصرى جاذبة للاستثمارات الأجنبية خصوصاً فى ظل ما تشهده مصر من تطورات متسارعة على طريق تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتطوير البنية التحتية لتحقيق سوق عقارات مستدام ومستقر وفيما يلى نص الحوار

■ كيف تنعكس التحسينات فى البنية التحتية وتطوير المرافق العامة فى شرق وغرب القاهرة على جذب المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية محفزة؟

ما تقوم به الدولة من تحسينات فى البنية التحتية وتطوير المرافق العامة فى شرق وغرب القاهرة تلعب دوراً حاسماً فى تعزيز جاذبية هذه المناطق للمستثمرين. الطرق الحديثة والجسور التى تربط هذه المناطق ببقية أجزاء القاهرة الكبرى تسهل الوصول إليها وتقلل من مشاكل الزحام المروري، مما يجعلها أكثر ملاءمة للعيش والعمل. من ناحية أخرى، الاستثمار فى شبكات المواصلات العامة مثل مترو الأنفاق والقطار الكهربائى يسهم فى تسهيل تنقل السكان ويزيد من جاذبية المناطق العقارية. بالإضافة إلى أن تطوير المرافق العامة مثل المستشفيات والمدارس والجامعات يرفع من جودة الحياة فى هذه المناطق، مما يعزز من قيمة العقارات ويجعلها خياراً مفضلاً للأسر والشركات على حد سواء.

هذا التوجه نحو تحسين البنية التحتية لا يجذب فقط المستثمرين المحليين، بل يشجع أيضاً المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق المصري، حيث يرون فى هذه التحسينات دليلاً على استقرار السوق وفرص النمو المستدام. كل هذه العوامل مجتمعة تساهم فى خلق بيئة استثمارية محفزة تدفع المستثمرين إلى ضخ رؤوس أموالهم فى مشروعات عقارية جديدة، سواء كانت سكنية أو تجارية.

وتتميز استراتيجية أورا ديفلوبرز إيجيبت بتقديم مشاريع متكاملة تلبى احتياجات العملاء فى مواقع مختلفة بشرق وغرب القاهرة والساحل الشمال. وعلى مدار 6 سنوات منذ تأسيسنا، حققنا مبيعات تجاوزت 145 مليار جنيه، لتصبح شركتنا من أسرع الشركات نموًا فى السوق العقارى المصري. ونسعى باستمرار لتقديم مشاريع مستدامة تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.

■ ما هى أبرز المميزات التى يتمتع بها مشروع Club Side Towers فى زيد إيست مقارنةً بالمشروعات السكنية الأخرى فى القاهرة الجديدة؟

يتميز مشروع Club Side Towers بتصميم معمارى وهندسى مميز يجسد الرقى والرفاهية. يتيح المشروع تجربة سكنية هادئة وراقية حيث تم تصميم كل وحدة بعناية فائقة للاستفادة المثالية من المناظر الطبيعية الخلابة المحيطة. كما تضم الأدوارى الاولى مجموعة من المرافق الفاخرة الداخلية والخارجية، مثل مطعم أنيق، ومرافق رياضية متكاملة تسهم فى الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، فضلاً عن مساحات عمل مشتركة مصممة لتعزيز الإنتاجية والإبداع. كل هذه المميزات تجعل Club Side Towers وجهة سكنية متميزة ومتفردة عن غيرها من المشاريع السكنية فى المنطقة.

■ كيف تساهم المرحلة الثانية من Club Residence فى تعزيز تجربة المعيشة الفاخرة التى تقدمها أورا ديفلوبرز إيجيبت لعملائها؟

تمثل المرحلة الثانية من Club Residence خطوة مهمة فى تعزيز تجربة المعيشة الفاخرة التى تسعى أورا ديفلوبرز إيجيبت لتقديمها لعملائها. بعد النجاح الكبير الذى حققته المرحلة الأولى. وتقدم هذه المرحلة الجديدة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التى تتناسب مع مختلف الأذواق والاحتياجات. من بين الخيارات المتاحة، نجد الشقق السكنية، والوحدات الدوبلكس، بالإضافة إلى الوحدات العلوية «لوفت»، مما يتيح للعملاء اختيار النمط السكنى الذى يناسبهم. كما أن هذه المرحلة تطل مباشرة على نادى زيد إيست الرياضي، مما يوفر للسكان فرصة الاستمتاع بتجربة رياضية وترفيهية فريدة. هذا التنوع فى الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجى للمشروع، يعزز من مكانة Club Residence كخيار مثالى للباحثين عن نمط حياة فاخر ومتكامل.

■ هل هناك تسهيلات أو حوافز يحتاجها المستثمرون من الحكومة فى الوقت الحالي؟

توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة هو المفتاح لجذب الاستثمارات فى قطاع العقارات وتحقيق التنمية المستدامة. لذا، نرى أن من أهم التسهيلات التى يحتاجها المستثمرون فى هذا القطاع حاليًا هى تخفيف الأعباء الإدارية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشاريع العقارية، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسرة بفترات سداد طويلة وأسعار فائدة منخفضة، مما يشجع على الاستثمار فى القطاع.

كما أن تحسين البنية التحتية فى المناطق التى تشهد تنفيذ المشاريع العقارية، مثل الطرق والمواصلات والصرف الصحى والكهرباء، يعزز من جاذبية هذه المناطق للمستثمرين والمشترين. كذلك، يعتبر دعم البحث والتطوير فى التكنولوجيا العقارية وتطبيق الحلول الذكية فى المشاريع أحد العوامل الهامة لجذب الاستثمارات.

وفى إطار ذلك، تواصل أورا ديفلوبرز إيجيبت تركيزها على المشاريع المستدامة. كما تسعى الشركة إلى تطوير مجتمعات متكاملة تلبى جميع احتياجات عملائها، بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية والرياضية والتعليمية والصحية، مما يزيد من جاذبية مشاريعها للمستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على توسيع نطاق تسويقها ليشمل الأسواق الخارجية، مستفيدة من أسعار الصرف المناسبة لزيادة صادرات العقارات.

■ ما حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى الإنشاءات من بداية السنة؟ وما خطط التمويل التى تنتهجها الشركة فى الوقت الحالي؟

تقدم أورا ديفلوبرز إيجيبت مجموعة متنوعة من المشروعات التى تشمل السكنية، التجارية، الرياضية، والفندقية، وتنتشر هذه المشروعات فى مواقع استراتيجية فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، بما فى ذلك مشاريع ZED الشيخ زايد، ZED إيست، بيراميدز هيلز، سولانا ويست، سولانا إيست، بالإضافة إلى مشروع سيلفر ساندس (Silver Sands) بالساحل الشمالي.

فيما يخص خطة الشركة للتمويل، حصلت أورا ديفلوبرز على تمويل ضخم بقيمة 7 مليارات جنيه مصرى من تحالف مصرفى كبير يضم 4 بنوك كبرى بقيادة البنك التجارى الدولى (CIB) والبنك الأهلى المصرى بصفتهم المقرضين والمرتبين الرئيسيين الأوليين وبنك البركة مصر، وبنك أبو ظبى التجارى مصر بصفتهم المقرضين لتمويل مشروع «زد إيست”، مما يؤكد ثقة المؤسسات المالية فى مشاريعنا ورؤيتنا المستقبلية. نستثمر بكثافة فى مشاريعنا المتنوعة، والتى تغطى مختلف القطاعات العقارية فى مصر.