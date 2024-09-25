محافظ أسوان يوجه بإدراج أي طلبات للتقنين لم يقم أصحابها بإنهاء الإجراءات ضمن الازالات

أعطى الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته لكل الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفورية تجاه كل من لم يقم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين، طبقًا لقانون 144 لسنة 2017، وأنه ستتم مواصلة إدراجهم ضمن موجات الإزالات المتتالية للمتعدين، لاسترداد حق الدولة في أراضيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بحضور أيمن الشريف، السكرتير العام، ورؤساء المراكز ومديري الإدارات المعنية.

وناشد الدكتور إسماعيل كمال، أصحاب الطلبات بسرعة إنجاز كل الإجراءات المتعلقة، مع سداد المقدمات المالية، والأقساط المتأخرة عليهم في أسرع وقت ممكن.

مكلفًا بمراجعة موقف الطلبات غير الجادة، للحالات التي لم تقم بسداد رسم الفحص أو المعاينة أو كليهما، حيث سيتم الاستدلال والاستعلام عن موقع الأرض المقدم بشأنها طلب التقنين، لاستكمال إجراءات التقنين أو الإزالة، وفي حالة كونها طلبات غير حقيقية لا يوجد لمقدميها وضع يد على أراضي الدولة، يتم عمل إفادة معتمدة من الوحدة المحلية بذلك، مع تنفيذ إزالة التعدي على أملاك الدولة بالنسبة للطلبات المرفوضة.

موجهًا بسرعة الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بملف التقنين من خلال قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالمحافظة.