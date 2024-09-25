سكرتير مساعد سوهاج يطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لأطفال مؤسسة البنين بالكوثر

تفقد اللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، خلال جولة ميدانية مفاجئة مؤسسة البنين لرعاية الأيتام بحي الكوثر، شمال شرق محافظة سوهاج، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للأطفال بالدار، بحضور فريدة سلام رئيس حي الكوثر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ الإقليم، بالمتابعة المستمرة لكافة المؤسسات والجهات الخدمية .

وأوضح السكرتير المساعد أن الزيارة جاءت بناء على توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج؛ لمتابعة القرارات الصادرة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأطفال الدار، حيث تم المرور على الأطفال، والتأكد من جودة الوجبات المقدمة لهم، ومتابعة أعمال الإعداد والطهي الجيد لوجبات الغذاء، وتم الاطمئنان على وزن ومستوى الوجبة المقدمة، والتأكد من احتوائها على كافة العناصر الغذائية اللازمة لهم، وأشار إلى ضرورة استكمال خطة تنمية وعي الأطفال بالدروس الدينية، والبرامج الثقافية، وتنفيذ الأنشطة الرياضية .

وفي سياق آخر استمرارا لجولاته الميدانية بمختلف مدن وقرى المحافظة، قام اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مفاجئة بقرية "الكوامل بحري" التابعة لمركز سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج .

وقد تضمنت الجولة عددا من الشوارع الرئيسية، والفرعية، للوقوف على مستوى النظافة والإشغالات، وحالة الطرق، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد أبدى المحافظ استياءه من مستوى النظافة، وسوء حالة الطرق والإشغالات بالقرية، موجها رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات لرفع جميع الإشغالات من الشوارع، وتمهيد الطرق، ورفع مستوى النظافة بالقرية، كما وجه بإنارة الشوارع، ومحيط المقابر بالقرية، وتكثيف زراعة الأشجار على جوانب الطرق، كما تفقد المحافظ مبنى الحملة داخل الوحدة المحلية، ووجه بفحص جميع السيارات الموجودة بالوحدة المحلية، وخطوط السير الخاصة بها، وسرعة اتخاذ الإجراءت القانونية ضد المخالفين.

واختتم محافظ سوهاج جولته المسائية بتفقد عدد من الشوارع، والمحال التجارية بمدينة سوهاج الجديدة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.