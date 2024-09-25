محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع الصرف بقرى بنبان والرقبة بدراو

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج الزيارة التى قام بها اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمرافقة السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل لتفقد الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى بنبان والرقبة بمركز دراو .

جاء ذلك استمراراً لحرصه على متابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية لدعم وتطوير منظومة خدمات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف القرى والنجوع .

وأثناء الجولة التى شارك فيها المهندس حسن مصطفى نائب رئيس شركة المقاولون العرب، وجابر أبو خليل عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية، فضلاً عن عدد من العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية بدراو.

وأوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى أنه وفقاً للتنسيق مع محافظ أسوان تم إتخاذ إجراءات سريعة لإستكمال هذا المشروع الذى يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " لإدخال خدمات الصرف الصحى لعدد 50 ألف مواطن ومواطنة داخل 5 قرى وهى بنبان قبلى وبحرى والرقبة الشرقية والغربية، بالإضافة إلى قرية المنصورية، مشيراً إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطة للمعالجة بطاقة 7/10 ألف م3/ يوم ، بجانب إنشاء 7 محطات رفع ، فضلاً عن شبكات وخطوط طرد بإجمالى 76 كم.

وشدد اللواء إيهاب خضر على ضرورة تكثيف الجهود وزيادة فرق العمل بكل المواقع للعمل على مدار اليوم ، لأنه لا مجال للتهاون أو التقصير حيث سيتم سحب الأعمال فوراً من الشركات المنفذة فى حالة بطئ معدلات الإنجاز وإسنادها لأخرى أكثر جدية .

الاستعانة بأهالى القرية للمشاركة فى عمليات التنفيذ

كما أعطى رئيس الهيئة تعليماته بسرعة الإستعانة بأهالى القرية للمشاركة فى عمليات التنفيذ سواء فى المجال الهندسى والفنى أو مجال الأمن والحراسة وذلك لجنى الثمار الإيجابية لمشروعات المبادرة الرئاسية من أجل تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين والأهالى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وشدد على ضرورة إعداد جدول ومخطط زمنى يشمل كافة الأعمال الجارية والمتبقية، وأيضاً نسب التنفيذ ومواعيد الانتهاء منها، علاوة على أساليب التمويل والدعم المادى المطلوبة لضمان الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 5 أشهر.