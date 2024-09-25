محافظ أسوان ونائب وزير الإسكان يتفقدان خزان أبو الريش العلوى

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان فى زيارة ميدانية مشروع الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة إلى خزان أبو الريش لشركة مياه الشرب للتشغيل الفورى وذلك بسعة 4 آلاف م3 بعد إنهاء المسافة المتبقية من الخط، والذى يصل إجمالى طوله إلى 15 كم ، وبقطر 500 مللى ( UPVC ) مما يساهم فى دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية إحتياجات ومطالب الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب.

جاء ذلك بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية.

محافظ أسوان يتفقد مكونات خزان أبو الريش

تفقد محافظ أسوان ومرافقوه مكونات الخزان حيث تم التأكيد من جانب المختصين على أنه تم إختبار الخزان والتأكد من جاهزيته، وتم حل مشكلة الغسيل والتطهير بالتنسيق بين المحافظ ووزير الرى، كما سيتم توفير الإنارة للخزان من خلال الألواح الشمسية، ويتم تحليل عينات المياه بالمعامل المتخصصة، وتم التأكيد على سلامتها وجودتها للإستهلاك الآدمى.

ومن جانبه قدم اللواء إسماعيل كمال شكره لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربينى على الدعم الكبير لتقديم كافة أوجه الدعم لأهالى أسوان، مؤكداً على أن تحقيق رضا المواطن الأسوانى يعتبر هو الهدف الآسمى الذى نسعى إليه، فيما قدم أهالى قرى أبو الريش شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى لإهتمامه بمواطنى أسوان بتنفيذ مشروعات مبادرته الوطنية حياة كريمة، مقدمين شكرهم لمحافظ أسوان لحرصه على التواصل الفورى مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة الإسكان لسرعة نهو مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وهو ما أثلج صدورهم للتفاعل مع مطالبهم وتسخير الإمكانيات المختلفة لتحقيقها، وكذا حرصه على إصطحابهم لمواقع العمل بهذه المشروعات ليلمسوا بأنفسهم وبكل شفافية ومصداقية حجم الجهود والإنجازات الكبيرة التى تبذلها أجهزة الدولة لصالحهم، فضلاً عن تأكيده على أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع مواطنى أسوان لعرض أى مطالب لسرعة التدخل لوضع الحلول الفورية لها.