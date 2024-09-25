محافظ أسوان: يتفقد مشروع الصرف الصحى بابوالريش والاعقاب

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان محطة المعالجة ضمن مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى لخدمة أكثر من 125 ألف نسمة من أهالى قرى أبو الريش قبلى وبحرى وبهريف والأعقاب، وذلك بمساحة 6.5 فدان، وبطاقة استيعابية 25 ألف م3 / يوم، كما يضم المشروع 6 محطات للرفع و 254 كم شبكات الإنحدار والطرد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 975 مليون جنيه.

جاء ذلك بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية، ووسط مشاركة من أهالى قرى أبو الريش.



وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنفيذ كل هذه الجهود يعكس حرص أجهزة الدولة التى تعمل بروح الفريق الواحد فى ملحمة من التكاتف والتكامل من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وتلبية المطالب الجماهيرية من خلال تسخير كافة الإمكانيات لتوفير حياة كريمة لهم، موضحاً بأنه وتم مواجهة العديد من التحديات، ومن بينها الطبيعة الصخرية الصعبة، وتم إستعجال تنفيذ هذا المشروع الحيوى المتوقف منذ 2010، والذى تم إدراجه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة " حياة كريمة " وهو الذى سيساهم فى الوقت نفسه بتوفير فرص عمل لشباب هذه القرى للإستعانة بهم فى الأعمال الخاصة بالمشروع.

نائب وزير الإسكان يشكر محافظ أسوان علي تلبية طلبات المحافظة

وقدم نائب وزير الإسكان شكره لمحافظ أسوان على دعمه وإصراره لتلبية طلبات محافظة أسوان فى قطاعات العمل المختلفة وذلك وسط تنسيق على مدار الساعة، وتم الإستفادة من الدروس السابقة فى المرحلة الأولى من حياة كريمة، ويتم تنفيذ محطة المعالجة كأولوية أولى طبقاً لأعلى المعايير الدولية، لافتاً بأنه يتم ربط الرافع الرئيسى على المحطة، ثم شبكات الإنحدار، وبالتوالى الجزء الذى يتم ربطه يتم تكملته، وسيتم التنسيق مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى لتوفير التمويل خلال فترة التنفيذ للإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقرى أبو الريش وبنبان بدراو فى أسرع وقت .