"نحو تفكير إيجابي وتميز مهني" ندوة توعوية بتعليم المنشاه بمبادرة بداية جديدة

نظم قسم التدريب بإدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج لقاء موسعاً تخلله ندوة توعوية وورشة عمل تحت عنوان «نحو تفكير إيجابي وتميز مهني» بقاعة الاجتماعات بمدرسة الكمال الإبتدائية وقاعة الشيخ صديق المنشاوي بمدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية لشرح الكيفية التي يسير بها تفكير الشخص لحل مشكلة ما وتسلسل الأفكار لخلق طاقة تحفيزية وتحويلها إلى حقيقة واقعية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية تحت رعاية اللواء عبد الفتاح سراج محافظ الإقليم والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسليمان بخيت وكيل المديرية وماهر عبدالخالق عبد اللاه مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وبدعم محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية ونقيب المعلمين وإشراف عزت خلف الكيلاني وكيل الإدارة .

حاضر بالندوة التوعوية وورشة العمل حسام عبد الرازق لكلوك مسئول قسم التدريب وعائشة محمود عبد الرحيم المدرب المعتمد بالأكاديمية المهنية للمعلمين بقاعة الشيخ صديق المنشاوي وحاضرت بقاعة مدرسة الكمال الإبتدائية المدربة ليلى عبد الناصر وحسني عبد الحميد حسن رئيس قسم التدريب بتعليم المنشاه ومحمود عيد أبو عراقي مدير إدارة الخدمات والأنشطة.

بدأت الندوة بالسلام الجمهورى، ثم ألقى محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية كلمة رحب فيها بالحضور وأوضح أنه وفي عالم مليء بالتحديات والضغوط أصبح التفكير الإيجابي أداة قوية لتحقيق النجاح في العمل فالتفكير الإيجابي ليس مجرد رؤية الجانب الجيد من الأمور بل هو أيضاً القدرة على التعامل مع الصعوبات بطريقة بناءة والبحث عن الفرص في كل تحدٍ نواجهه لكونه يعزز التواصل الفعّال والتعاون بين الزملاء في بيئة العمل فعندما تتبنى موقفاً إيجابياً تكون أكثر استعداداً لمساعدة الآخرين والتعاون معهم مما يؤدي إلى خلق بيئة عمل داعمة ومحفزة.

وقال حسام عبدالرازق لكلوك المدرب المعتمد موجه أول التربية النفسية بتعليم المنشاه أنه عندما نكون متفائلين ونتمتع بتفكير إيجابي نشعر بالحماس والطاقة مما يدفعنا للعمل بجدية أكبر فالأشخاص الذين يركزون على الإيجابيات يميلون إلى أن يكونوا أكثر إنتاجية لأنهم يرون العمل كفرصة للتطوير بدلاً من كونه عبءً مشيراً إلى أن في بيئات العمل المليئة بالضغوط يمكن للتفكير الإيجابي أن يكون أداة فعّالة للتعامل مع التحديات فالأشخاص الإيجابيون يميلون إلى رؤية الضغوط كفرصة للتعلم والنمو بدلاً من مصدر للقلق والعقلية الإيجابية تفتح الأبواب أمام الأفكار الجديدة والإبداع والشعور بالإيجابية يعزز الشعور بالرضا عن العمل مما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء ومسار الحياة المهنية.