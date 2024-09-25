محافظي المنوفية وكفر الشيخ يشاركان بمؤتمر المشروعات الوطنية بالغربية

أستقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، مساء اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، في مستهل زيارتهم للمحافظة للمشاركة في مؤتمر اعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة بالمحافظات الثلاث والذي تستضيفه محافظة الغربية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، اللواء أحمد انور السكرتير العام لمحافظة الغربية.

رحب محافظ الغربية بالحضور على أرض عروس الدلتا، معربا عن سعادته بتنظيم ذلك المؤتمر الهام لتكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدا أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية .

وأشار الجندي الى ان النجاحُ الذي حققته المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الأولى والثانية كان دافعًا قويًّا لإطلاق الدورة الثالثة والتي شهدت عدد كبير من المشروعات، تجددت معها الآمال وسط مشاركة أكبر من جميع شركاء النجاح ،من المؤسسات والأفراد، خصوصًا أبناء محافظات الغربية وكفر الشيخ والمنوفية أصحاب الحلول الإبداعية ممّن حباهم الله تفكيرًا خلاّقا وقدرات خاصة، اجتهدوا لتوظيفها في خدمة قضايا مجتمعاتهم، ليساهموا من خلالها في تحقيق مستقبل أفضل للجميع.

ومن المقرر أن يشهد السادة المحافظين ومرافقوهم مساء اليوم مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات (المنوفية- كفر الشيخ- الغربية)