تنمية الصعيد تبحث وضع قنا على الخريطة السياحية وتعزيز إنتاجية قصب السكر

قال اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تدرس إنشاء بعض المشروعات بمحافظة قنا، مثل مزرعة شتلات لقصب السكر على مساحة 30 فدان بهدف تعزيز إنتاجية الفدان مع تقليل إستخدام مياه الرى، بالإضافة إلى مقترح تطوير المنطقة المحيطة بمعبد دندرة وذلك لتنشيط الحركة السياحيه وإعادة وضع محافظة قنا علي خريطة السياحة العالمية.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة منذ إنشائها في عام 2018 ركزت جهودها واستثماراتها علي محافظات الصعيد، وبالاخص محافظات جنوب الصعيد، مستعرضا بعض المشروعات المقترح إقامتها بمحافظة قنا .

واستقبل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، اليوم اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث سبل التعاون لإقامة مشروعات تنموية واستثمارية على أرض المحافظة.

لتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة ومشروعاتها بمختلف القطاعات، خاصة في مجال السياحة الريفية والانتاج الزراعي للاستفادة القصوى من كافة المنتجات الزراعية التي تتميز بها المحافظة وتحقيق عائد اقتصادي علي للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

و استعرض محافظ قنا، الفرص الاستثمارية المتاحة وأهم ما تتميز به المحافظة من مقومات بشرية وطبيعية، مؤكدا على أهمية التنسيق بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة خاصة في ظل تنفيذ المحافظة للعديد من المبادرات والمشروعات الخدمية والتنموية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء محمد حلبى مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا، و اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتور إبراهيم رمضان مدير إدارة جنوب الصعيد بالهيئة، و محمد عزت مدير فرع الهيئة بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بروتكول سابق بين قنا والهيئة:

وفي يناير الماضي، وقعت محافظة قنا، بروتكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد، لإدارة وتأجير وتشغيل وصيانة المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك – مركز أبوتشت الذى أنشأته هيئة تنمية الصعيد ضمن الموازنة التخطيطية بالهيئة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لتنفيذ مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية بمحافظة قنا وتم تجهيزه للاستخدام كورش للحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بغرض توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المتكاملة، على مساحة ٨٤٠م٢ ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بالقرار رقم ١٥ لسنه ۲۰۲۳.

ويهدف المجمع إلى الحفاظ على التراث الحرفي والثقافي للمحافظة، وتعزيز التفاعل بين الأجيال، والمساهمة في نقل المهارات والحرف التراثية إلى الشباب والسيدات، مما يحافظ على الهوية الثقافية للمجتمع حيث يعتبر مجمع الصناعات الحرفية بالمحافظة نموذجًا للتنمية المستدامة والاستثمار في المواهب المحلية، من خلال توفير البنية التحتية والدعم للحرفيين لتعزيز الابتكار والاستدامة، خاصة أن محافظة قنا تعد مركز رائد في مجال الصناعات الحرفية علي مستوى مص