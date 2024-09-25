ريال مدريد يشيد بإنجازات فاران في بيان رسمي

بعث نادي ريال مدريد، رسالة لنجمه الفرنسي السابق، رافائيل فاران، بعد قراره باعتزال كرة القدم، اليوم الأربعاء، فيما أعلن اليوم صاحب الـ 31 عاما اعتزال كرة القدم، بسبب معاناته من الإصابات المتكررة.

وأصدر ريال مدريد، بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "بعد إعلان رافائيل فاران قراره بإنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم محترف، يود النادي أن يعرب عن امتنانه ومحبته للاعب الذي أصبح بالفعل جزءا من أسطورة نادينا".

وأضاف: "انضم رافائيل فاران إلى ريال مدريد في عام 2011، وعمره 18 عاما فقط، وكان أحد اللاعبين الأساسيين في الدورة التاريخية التي سمحت للنادي بالفوز بأربعة كؤوس أوروبية، ثلاثة منها متتالية، بين عامي 2014 و2018، وخلال المواسم ال10 التي دافع فيها عن قميصنا وشعارنا، فاز ب 18 لقبا في 360 مباراة: 4 دوري أبطال أوروبا، و4 كأس العالم للأندية، و3 كأس السوبر الأوروبي، و3 الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، و3 كأس السوبر الإسباني".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ألقابه مع ريال مدريد، فاز رافائيل فاران بكأس العالم مع فرنسا عام 2018 في روسيا ودوري الأمم الأوروبية 2021 في إيطاليا، ومع مانشستر يونايتد فاز بكأس الرابطة الإنجليزية مرة واحدة وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة".

وأكمل: "على المستوى الفردي، تم ضم رافائيل فاران إلى قائمة FIFA FIFPRO World 11 في عام 2018 وكان جزءا من فريق العام IFFHS وفريق العام UEFA وفريق دوري أبطال أوروبا المثالي 2017-2018 في نفس العام".

وزاد: "سيظل رافائيل فاران إلى الأبد في قلوب جميع مشجعي ريال مدريد كواحد من أعظم المدافعين في تاريخ النادي ولكونه يمثل دائما قيم نادينا".

وختم الملكي: "يتمنى ريال مدريد له ولأسرته بأكملها كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".