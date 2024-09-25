الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الصين تسعى مع سويسرا لدعم العولمة الاقتصادية

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أهمية اتخاذ بلاده و سويسرا خطوات مشتركة لدعم العولمة الاقتصادية، وذلك خلال محادثات أجراها مع نظيره السويسري إجنازيو كاسيس، على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 

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وأشاد "وانج" اليوم الأربعاء، بإعلان البلدين إطلاق مفاوضات حول تحديث اتفاقية التجارة الحرة بينهما.. مشيرًا إلى أنه يجب على الصين وسويسرا الحفاظ على مستوى عالٍ من الثقة السياسية والالتزام بالاحترام المتبادل، وضمان التنمية السليمة والمطردة للعلاقات الثنائية.

 

من جانبه، قال وزير الخارجية السويسري إن بلاده ستبذل قصارى جهدها من أجل دفع عملية التفاوض وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.. مشيرًا إلى أن سويسرا تقدر شراكتها مع الصين وتلتزم دائما بسياسة الصين الواحدة.

 

وأوضحت الشبكة أن وزيري خارجية الصين و سويسرا تبادلا أيضًا خلال المحادثات وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية..

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