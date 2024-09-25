الأسهم الأوروبية تتراجع مع انحسار موجة صعود بسبب الحزمة الصينية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-9-2024، في وقت فقدت فيه موجة صعود دفعتها حزمة تحفيز صينية زخمها كما أضاف تراجع أسهم شركات تكنولوجيا ونفط إلى الخسائر.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة إلى 518.06 نقطة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش بعد أن صعد بما يقارب الواحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وفي آسيا، واصلت الأسهم الصينية صعودها المدفوع بحزمة التحفيز الاقتصادي لليوم الثاني على التوالي لكن أسواقا أخرى اتسمت فيها التعاملات بالتقلب والتباين.

وهبط سهم شركة ساب الألمانية 3.5 بالمئة بعد تقرير أفاد بأن الشركة المطورة للبرمجيات تخضع لتحقيق في الولايات المتحدة بسبب شكوك في قيامها بتثبيت الأسعار. وشكل السهم بذلك أكبر ضغط على المؤشر ودفع أيضا المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا إلى الهبوط بنسبة 0.8 بالمئة. وقاد قطاع النفط والغاز التراجع في القطاعات الفرعية منخفضا 0.9 بالمئة بسبب مخاوف من عدم كفاية خطط التحفيز الصينية لتعزيز الطلب.

ونزل المؤشر كاك40 الفرنسي 0.7 بالمئة بعد أن صعد بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في البلاد زادت في سبتمبر.

وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المنتجين في السويد ارتفع 0.6 بالمئة في أغسطس مقارنة مع يوليو، واستقر مؤشر السوق هناك.

وقفز سهم فالمت الفنلندية للهندسة بنسبة 9.2 بالمئة بعد أن حصلت على طلبية قيمتها تفوق مليار يورو في البرازيل.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 31080 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 38253 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 13479 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 7393 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10521 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 3030 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 8126 نقطة.