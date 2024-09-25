إضفاء لمسة جمالية أمام الوفود المشاركة بمهرجان الشرقية للخيول العربية ببلبيس

شهدت المداخل والطرق الرئيسية المؤدية لمدينة بلبيس، حراكاً كبيراً لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفة، وتزيين مداخل المدينة بالأعلام والبوابات الخشبية، وذلك في إطار تجهيزات المحافظة لإستقبال الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية في دورته 28 والمُقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس والذي من المقرر إنطلاقه عصر اليوم والمستمر على مدار 3 أيام.

شدد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الطرق الرئيسية، ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها، فضلاً عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة، لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن المحافظة أعمالها منذ الصباح الباكر، لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة، ودهان البلدورات وجوانب الكبارى، لإضفاء لمسة جمالية حضارية أمام الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربيه بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وضعت خطة عمل محددة تزامناً مع إنطلاق مهرجان الخيول العربية بمدينة بلبيس، وذلك بوضع لوحات إسترشادية لضيوف وزائري المهرجان، وكذلك تأمين المداخل والطرق المؤدية لأرض الفروسية والمُقام عليه المهرجان تيسيراً عليهم الوصول بسهولة ويسر.