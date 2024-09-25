وفد أزهري يشارك في مناقشة الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان

شارك وفد من الأزهر الشريف في اجتماع بمقر المجلس القومي للسكان بوزارة الصحة بالعاصمة الإدارية، برئاسة الأستاذ الدكتور عبلة الألفي – نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس وبحضور ممثلين من عدد من المؤسسات الدينية والوزارات والهيئات المتنوعة.

مناقشة مجموعة من الخطط التنفيذية

وذلك لمناقشة مجموعة من الخطط التنفيذية المهمة لدعم استراتيجية الدولة ورؤيتها التنموية خاصة ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

عُقد الاجتماع بحضور الدكتور إلهام شاهين، الأمين المساعد لشئون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور رضا عبد الرحمن بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر ودول العالم الإسلامي، الدكتور محمد ورداني مدير المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية.

ناقش الاجتماع مجموعة من المحاور المهمة والمتعلقة بالتعاون المشترك بين المجلس القومي للسكان ومؤسسات الدولة في عملية التوعية بالقضايا السكانية، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية ومؤشرات الأداء والمتابعة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

أمين البحوث الإسلامية: الإسلام كرَّم المرأة وأعلى قيمتها في واقع الحياة

وعلى صعيد اخر؛ عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان: (عَضْل المرأة وأثره على الأسْرة والمجتمع)، برعاية كريمة من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر؛ والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وجاء ذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر؛ حيث حاضر فيها كلٌّ من: الدكتور إبراهيم الهدهد، عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة الأسبق، والدكتور عبد المنعم سلطان أستاذ الشريعة ووكيل كلية الحقوق الأسبق بجامعة المنوفية، الدكتور فريدة محمد علي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والإعلامي حسن الشاذلي.

وقال الأمين العام خلال كلمته التي ألقاها إن هذا اللقاء يأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ وتأكيدًا للمنهج الأزهري مخاطبة العقل بشكل منضبط وسطي بعيد عن التطرف وصناعة ما يجحف الحقوق المجتمعية، مضيفًا أن هذا الموضوع يعد مطلبًا شرعيًا لبيان الحقوق والواجبات، وهو ما يقوم به مجمع البحوث الإسلامية من دور فاعل في المجتمع، وكذلك ما تقوم به مجلة الأزهر والتي تعمل على مخاطبة الوعي المجتمعي.

أضاف الجندي أن هذه الندوة صادفت مولد النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حيث يرتبط ميلاد النبي -صلى الله عليه وسلم- بموضوع هذه الندوة فقد ولدت الحقوق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت رتبة المرأة وارتفعت قيمتها في واقع الحياة وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم خيرًا، موضحًا أن الإسلام قد حرم عضل المرأة ففي العضل إسقاط لحقوق المرأة فهو يلغي فضل المرأة ودورها المهم في المجتمع؛ لذلك أقام الإسلام الفضل وأسقط العضل.