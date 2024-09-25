صحة الدقهلية غلق 25 منشأة طبية مخالفة فى ميت غمر

استعرض الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية جهود إدارة العلاج الحر خلال الأسبوع الماضى، حيث تضمنت شن حملة موسعة على 55 منشأة طبية خاصة بمركز ومدينة ميت غمر .

وتابع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملة أسفرت عن إصدار قرار بالغلق الإداري لنحو 25 منشأة منهم 9 منشآت لإدارتها دون ترخيص و15 منشأة لتعدد و جسامة المخالفات الطبية .

وفى سياق متصل كشف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالدقهلية، أن فريق الإدارة قام خلال الأسبوع الماضي بالمرور على 183 منشأة طبية، تشمل 71عيادة خاصة، فضلاً عن 39 مركزا طبيا، ومعملاً، و12مستشفي وعيادة تخصصية .

وأشار إلى أن الأسبوع شهد فحص 3 شكاوى، مشيرًا إلى عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.