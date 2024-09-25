محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير بملعب استاد المنصورة

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، بتفقد أعمال التطوير الجارية بملعب استاد المنصورة الرياضي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت الرياضية، حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى والتي تشمل تطوير أرضية الملعب من تغيير شبكات صرف للمياه وزراعة النجيلة الطبيعية.



ووجه مرزوق، للشركة المنفذة لأعمال التطوير بتكثيف العمل وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمرحلة الأولي للبدء في أعمال تطوير المرحلة الثانية ودخول الملعب إلي الخدمة.



وأوضح المحافظ، أن تطوير استاد المنصورة الرياضي يتم علي مرحلتين بلغت تكلفة المرحلة الأولي 20 مليون جنيه وسيتم البدء في المرحلة الثانية فور الانتهاء من المرحلة الأولي، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة كافة المباريات الرسمية فقط علي أرض ملعب استاد المنصوره حتي يتم الحفاظ عليه ولن يستخدم لأي اغراض أخري.



وأشار المحافظ، إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل عودة استاد المنصورة إلي العصر الذهبي لاستضافة كافة المباريات الرسمية في الدوري الممتاز.