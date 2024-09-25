مياه الشرقية تنفي الشائعات حول تلوث مياه الشرب

نفى المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لـ “الوفد”؛ الشائعات التي تم تداولها حول تلوث مياه الشرب، مؤكدًا أن المياه سليمة وآمنة تمامًا وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية على صفحتها الرسمية بـ «الفيسبوك» بيانًا للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل متداولة عبر الواتساب، بشأن سوء جودة مياه الشرب وضرورة الامتناع عن تناولها.

وأكدت الشركة أن مياه الشرب التي توفرها آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها علي مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالإضافة إلي الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

ودعت الشركة المواطنين،؟ عدم الانسياق وراء الشائعات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتناشدهم بضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الصفحات الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو من شركاتها التابعة.