سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الأربعاء

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 25-9-2024، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.34جنيه للشراء.

13.37جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.44جنيه للشراء.

13.36جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.45جنيه للشراء.

13.38جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.43جنيه للشراء.

13.37جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.42جنيه للشراء.

13.37جنيه للبيع.

هبط اليورو بشدة أمام الدولار، الإثنين، بعد صدور بيانات نشاط الأعمال صورة قاتمة لاقتصاد منطقة اليورو وعززت الرهانات على خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وتراجعت العملة الموحدة 0.6 بالمئة إلى 1.1096 دولار، وأصبحت في طريقها إلى أكبر انخفاض خلال يوم في أكثر من ثلاثة أشهر، كما تتحرك بعيدا عن أعلى مستوى لها في 13 شهرا الذي بلغته في أواخر أغسطس بفضل الراهنات على تيسير أسرع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وأظهر مسح أجرته ستاندرد اند بورز غلوبال أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكمش بوتيرة حادة وغير متوقعة خلال الشهر الجاري مع استقرار قطاع الخدمات المهيمن على أنشطة التكتل، في حين تسارع التباطؤ في قطاع التصنيع.

وأوضحت البيانات زيادة حدة التراجع الاقتصادي في ألمانيا وعودة فرنسا إلى الانكماش بعد دفعة تلقتها في أغسطس بفضل دورة الألعاب الأولمبية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.4 بالمئة إلى101.13 ليستمر فوق أدنى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.63 جنيه للشراء.

48.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.63 جنيه للشراء.

48.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.63 جنيه للشراء.

48.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.63 جنيه للشراء.

48.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.63 جنيه للشراء.

48.73 جنيه للبيع.