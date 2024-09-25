عدوان جوي واسع يستهدف قرى في قضاء النبطية وإقليم التفاح بالجنوب اللبناني

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي نفذ منذ العاشرة والنصف من صباح اليوم عدوانا جويا واسعا حيث شن سلسلة غارات مستهدفا دوار بلدة كفرتبنيت، ومدخل بلدة الدوير الغربي - محلة شلبعل ، ومثلث الدوير -القلعة - مستشفى الشيخ راغب حرب وبلدة عدشيت وكفرجوز قرب النبطية.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مرتفعات جبل صافي ومليتا وبلدات جباع وعين بوسوار وجرجوع في اقليم التفاح بعدة غارات جوية ، كما استهدفت بلدة رومين بغارة مماثلة . واستهدف حي الصالحية في مدينة النبطية بغارة معادية ، كما استهدفت بلدات جبشيت وشوكين والقصيبة بغارات مماثلة.

كما شن طيران العدو الاسرائيلي شن سلسلة غارات على اكثر من منظقة وبلدة في القطاع الغربي، و3 غارات في محيط مدينة الهرمل، ونفذ غارة على بلدتي اللبوة والنبي عثمان في البقاع الشمالي، كما شن أيضا غارة عنيفة على بلدة العباسية في قضاء صور.

وأغار الطيران الاسرائيلي على محيط منطقة نهر الليطاني، كما أغار على البرج الشمالي قرب خزان المياه.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران نفذ غارة على أطراف بلدة نحلة لجهة مدينة بعلبك، كما شن الطيران المعادي سلسلة غارات على البيسارية وعدلون.

من ناحيته، أعلن حزب الله اللبناني قصفه مستعمرة حتسور شمال إسرائيل بعشرات ‏الصواريخ"، كما أعلن قصف قاعدة دادو بعشرات ‏الصواريخ.

وزير الأشغال اللبناني: مطار رفيق الحريري مستمر في العمل وحركة الطيران تسير بشكل منتظم

أكد وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية، أن العمل بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمر وحركة الطيران تسير بشكل منتظم، ويجري العمل بالمطار على قدم وساق من قبل العاملين وشركات الطيران وشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية.

وقال وزير الأشغال اللبناني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "إن العمل بالمطار مستمر ، ولكن بعض شركات طيران عربية وإقليمية وأجنبية علقت بعض رحلاتها بشكل مؤقت بناء على معطيات من شركات التأمين"، لافتا إلى أن شركة طيران الشرق الأوسط قد تسير رحلات إضافية حتى يتمكن جميع اللبنانيين من العودة إلى لبنان أو السفر منها.

وأوضح أن كل وزارة من وزارات الحكومة اللبنانية معنية بنوع معين من المساعدات، فالمساعدات الطبية تابعة لوزارة الصحة والمساعدات الإنسانية تابعة للجنة الطوارئ بالهيئة العليا للإغاثة، والطائرات العسكرية يتم التنسيق حولها مع الجيش اللبناني والذي ينسق بدروه مع الطيران المدني، وتقوم المؤسسات والدول المستوفية للشروط القانونية بالنزول لمطار بيروت لإجلاء الجرحى.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الأخير، استهدف العدو الإسرائيلي المدنيين من الأطفال والنساء والرجال العزل، وخلال أقل من 24 ساعة سقط أكثر من 550 شهيدا مدنيا بينهم على الأقل 50 طفلا، وأكثر من ألفي جريح من المدنيين بالمجمعات السكنية.

وقال وزير الأشغال العامة اللبناني، إن الخطر الإسرائيلي ليس وليد اليوم على الطيران المدني اللبناني، حيث إنه تم عمل إحصاء مع الجيش اللبناني خلال آخر 10 سنوات منذ 2013 وحتى 2023، ووجدنا معدل الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبناني حوالي ألف مرة بشكل سنوي.

وأضاف حمية أن لبنان تشهد أزمة على مستوى قطاع الطيران اللبناني أو منطقة شرق المتوسط، بسبب قيام العدو الإسرائيلي بالتشويش على أجهزة الـ "جي بي إس" للطائرات، فضلا عن الخرق الجوي المستمر للأجواء اللبنانية.

وتابع :إنه منذ نشأة هذا الكيان الصهيوني من حوالي 75 عامًا ونحن في حذر مستمر وقلق دائم"، مضيفًا أن الطيران المدني اللبناني لديه خط نقل جوي معتمد من المنظمات العالمية الأيكو وهي أجواء مرسومة فوق الأجواء اللبنانية مقررة من المنظمة الدولية للطيران المدني ومعتمد على البروتوكول والمعايير المعتمدة دوليا بعملية السماح للطائرات والإقلاع من مطارات في بيروت والهبوط في مطارات الاتحاد الدولي.

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية من أجهزة البيجر من حوالي أسبوع وتم منعة استخدامها في جميع المطارات.