تقديم 347 ألف جلسة للعلاج الكيميائي لمرضى الأورام السرطانية في الصعيد

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أن مجموعة المستشفيات بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، تقدم دعمها لمرضى الأورام السرطانية والتى يتم تلقي أوراق الحالات المرضية التى تأتى للمستشفي، ويتم فحصها في الحال داخل العيادات الخارجية بالمستشفى بمعرفة نخبة من نجوم الطب في مختلف التخصصات، ويتم تحديد نوع الورم وطريقة علاجه الفورية .

وأوضح الدكتور هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن مستشفى شفاء الأورمان قدمت منذ افتتاح المستشفى ما يقارب 374 الف جلسة للعلاج الكيميائي للمرضى المترددين عليها وحتى الآن، وأكد على أن المستشفى تواصل تقديم الدعم المعنوي اللازم للمرضي بما يؤكد على ريادة المستشفى فى التخفيف عن كاهل المرضي ورفع نسب الشفاء.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن المستشفى خطت خطوات متعددة لدعم مرضى الأورام من خلال العديد من الإجراءات ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع العديد من الجهات مثل جامعة الاقصر وجامعة جنوب الوادى ومديرية التربية والتعليم بقنا والأقصر لتوعية الطلاب ودعم المرضى بالمستشفى، كما قامت المؤسسة بالتنسيق الكامل مع إدارة المستشفى في توعية المواطنين وتعريفهم بكافة ما يتم على أرض الواقع داخل أول صرح طبي مجانى بصعيد مصر، لتقديم سلسلة من النصائح التوعوية والمعلومات الطبية، من خلال إطلاق موسوعة "كل أسبوع معلومة ونصيحة طبية" من المستشفى لخدمة أهالي الصعيد لمواجهة السرطان والوقاية منه وكذلك معرفة خطوات علاج المرضى التى تتم داخل المستشفى أولاً بأول.