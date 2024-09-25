إعلام إسرائيلي: مليون مستوطن دخلوا الملاجئ بتل أبيب "الحرب تشتد"

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن أكثر من مليون مستوطن دخلوا الملاجئ في تل أبيب ومحيطها خلال دقائق عقب دوي صفارات الإنذار، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.



وشدد إعلام إسرائيلي، على أنه حدث سقوط صواريخ لأول مرة في زخرون يعقوب وبات شلومو جنوب حيفا.

تل أبيب

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هذه أول مرة تصل الصواريخ إلى زخرون يعكف والتي تقع في قضاء حيفاء، ومن المناطق التي استهدفت في الصواريخ المنطلقة في الرشقة الأخيرة من جنوب لبنان، وتحدث جيش الاحتلال عن تمكن من اعتراض 5 صواريخن وسقطت بعض الصواريخ وفشلت القبة الحديدية في التصدي لها.

وتحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن اعتراض 10 صواريخ على الأقل في ضواحي حيفا الجنوبية ووادي عارة، وصفارات الإنذار دوت ايضًا في مجموعة من البلدات والقرى العربية المحيطة في حيفا، والاستهداف لمقر الموساد الإسرائيلي اليوم تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذه الجهة ههي المسؤولةعن تنفيذ عملية الاغتيال لقادة حزب الله.