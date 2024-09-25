بنك ناصر الاجتماعي يفتتح فرع الزقازيق بعد تجديده

أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن افتتاح فرع الزقازيق بعد تجديده وتطويره، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك ولفيف من قيادات البنك.





ويأتي ذلك في إطار خطة البنك التوسعية لتتماشى مع استراتيجية البنك الطموحة في إعادة الهيكلة والتطوير، حيث تم تزويد الفرع بأحدث الخدمات المصرفية التي تتيح للعملاء إمكانية تنفيذ معاملاتهم المالية بكل سهولة ويسر، وتحقيقًا لمبدأ الشمول المالي والذي يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.



وتفقد الدكتور عبدالفضيل أقسام الفرع الجديد، واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به، والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء.



وقد أكدت الدكتورة مايا مرسي أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، خاصة في المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين البنكية وتوفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعه المنتشرة، حيث يبلغ عدد فروع البنك 100 فرع في جميع محافظات الجمهورية بجانب 29 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك أنه تم وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك، وذلك في ضوء الاستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه في أنحاء الجمهورية، والوصول إليهم أينما كانوا وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.



وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن افتتاح الفرع يأتي انطلاقاً من سعي البنك إلى تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائه القائمين والمحتملين، وكخطوة استراتيجية مهمة لتعزيز خطة البنك الطموحة نحو التوسع والانتشار الجغرافي بمختلف محافظات الجمهورية.



وأضاف عبدالفضيل أن البنك منذ تأسيسه، تبنى نهج التطوير والتحسين المستمر لكافة أنشطته ومجالاته المالية والمصرفية والاجتماعية ومواكبة التطورات المتسارعة التي شهدتها الصناعة المصرفية من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي متطلبات واحتياجات العملاء والمتعاملين من مختلف الفئات والشرائح من الأفراد، حيث يعتبر بنك ناصر الاجتماعي الذراع المالي لتنفيذ استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيلها للمستفيدين من خلال تقديم خدمات مصرفية متميزة للعملاء.

