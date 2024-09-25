مياه الصرف تحاصر مدارس المنوفية.. والتلاميذ يتسلقون الجدران لدخول الفصول|صو

استقبلت مدارس مساكن العمال بحي غرب شبين الكوم بالمنوفية، صباح اليوم الأربعاء، طلابها بالصرف الصحي، حيث ظهرت بحر من المجاري في طريق التلاميذ إلى مدارسهم وانبعاث روائح كريهة محملة بالفيروسات والأوبئة التي تضر بصحة طلاب وطالبات المنطقة.



التلاميذ يتسلقون الجدران هرباً من مياه المجاري



ومن جانبهم استنكر أولياء الأمور بحي غرب شبين الكوم ، عدم الاهتمام بالطرق والشوارع المؤدية إلى المدارس، مؤكدين أن هذا المنظر المشين الذي إن دل يدل على الراجعية وعدم تحمل المسئولية من قبل المسؤولين، مؤكدين أن الوسيلة الوحيدة لذهابهم إلى مدارسهم هي تسلق الجدران وسلالم المنازل هربا من الغوص في مياه المجاري.

أولياء الأمور.. يجب التحرك لكسح مياه الصرف



وناشد أولياء الأمور، رئيس الحي الغربي بشبين الكوم بالمنوفية، بسرعة تصريف مياه الصرف الراكدة خاصة في محيط الشوارع المؤدية إلى المدارس حفاظا على أرواح طلابنا وأطفالنا، علمًا بأنه يوجد وباء خطير وهو "منتشر بين الأطفال وهو مرض التهاب الكبد الوبائي (فيروس A)، والذي اصبيب به 14حالة من أطفال المنوفية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وأخيرا أظهرت التحاليل الطبية، أن المرض أصاب عددا كبيرا من أبناء المنوفية ، وينتشر المرض عن طريق الباعوض والذباب بالإضافة إلى تلوث المياه .

وأشارت بعض السيدات بمنطقة حي غرب شبين الكوم بالمنوفية، إلى أن إهمال المسئولين يتحمله الأهالي، موضحين أنه لا يوجد أفضل من صحة أطفالنا وأنه سوف يصعد الأمر إلى أعلى المستويات في حال عدم تحرك المسؤولين.



سكان مساكن العمال بحي غرب شبين الكوم يستغيثون من غرق الشوارع بالمجاري

وقالت ميرفت عاطف، أحد سكان منطقة حي غرب شبين الكوم "حرام اللي بيحصل فينا.. الشوارع المؤدية إلى المدارس بحي غرب شبين الكوم غرقانه بالمجاري، وعلشان الطلاب يدخلوا مدرستهم لازم يعدوا من قلب المجاري الأول أو يتسلقون مداخل العمائر.. ولادنا كلهم أطفال صغيرين وهيتصابوا بالأمراض"

وتابعت: "والتلاميذ مش عارفين يروحوا المدرسة مساكن العمال بحى غرب شبين الكوم كلها غرقانه في مياه المجاري.. ومفيش لا حي بيتحرك ولا محافظة ولا شركة مياه لحد سكان المنطقة كلهم ما زهقوا وعايز ين يسيبوها ويمشوا بسبب الإهمال وعدم الاهتمام من المسئولين علي حد قولها