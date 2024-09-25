موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024.. حقيقة وجود زيادة جديدة لـ11 مليون مواطن

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 يمثل أهمية بالغة لأكثر من 11 مليون مواطن، خاصة مع اقتراب بدء شهر أكتوبر، وهو ما دفع الكثير من أصحاب المعاشات بتكثيف البحث على مدار الساعة عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وحقيقة وجود زيادة جديدة في المعاشات.

آخر زيادة للمعاشات

وفي السياق تم تطبيق آخر زيادة للمعاشات في مارس الماضي بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنسبة 15%، كما ينص قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35 على أن يتم تطبيق زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

ويبدأ صرف المعاشات يوم 1 أكتوبر عبر: المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، وماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM، منافذ البريد المصرى، وفروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية، ومنافذ شركة فوري.

قيمة معاشات شهر أكتوبر 2024

الشريحة الأولى تبلغ 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية تبلغ 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة تبلغ 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة تبلغ 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة تبلغ 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة تبلغ 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة تبلغ 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة تبلغ 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة تبلغ 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة تبلغ 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة تبلغ 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة تبلغ 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة تبلغ 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة تبلغ 11592 جنيهًا.

زيادة جديدة في معاشات شهر أكتوبر

أما عن وجود زيادة جديدة في معاشات شهر أكتوبر المقبل، حتى كتابة تلك السطور لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي زيادة جديدة للمعاشات.