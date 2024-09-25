قناة السويس يتيح تقسيط المصاريف والمستلزمات الدراسية بدون فوائد أو رسوم إدارية

أطلق بنك قناة السويس عرضًا خاصًا لعملائه حاملي بطاقات البنك الائتمانية، لتمكينهم من تقسيط مصاريف المدارس والجامعات والمستلزمات الدراسية، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد لتسهيل تغطية التكاليف التعليمية.

يمنح هذا العرض مزايا استثنائية لحاملي البطاقات الائتمانية، مثل الاستفادة من خيارات تقسيط مرنة تمتد على 3، 6، 9، أو 12 شهرًا، بدون فوائد أو رسوم إدارية بالإضافة إلى الحصول على خصومات وعروض حصرية على المستلزمات الدراسية.

يمكن للعملاء الاستفادة من هذا العرض الحصري، عند استخدام بطاقات بنك قناة السويس الأساسية أو الإضافية، عدا بطاقات الائتمان للشركات، في دفع مصاريف المدارس والجامعات، أو شراء المستلزمات المتعلقة بالتعليم سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت وبحد أدنى 1000 جنيه، خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر2024.

كما تُتيح الحملة إمكانية إصدار البطاقات الائتمانية الجديدة مجانًا، وتفعيلها للاستفادة من هذا العرض، على أن يتم استرداد رسوم الإصدار مع رسوم عمولة التقسيط خلال أول أسبوعين من شهر أكتوبر 2024.

ويمكن للعملاء التسجيل في هذه الحملة المُميزة عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19093، بعد إجراء معاملة مؤهلة وطلب خطة التقسيط وفقًا لاحتياجاتهم