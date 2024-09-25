مظاهرة في نيويورك وبريمن الألمانية لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

مع تصاعد العدوان الإسرائيلي في فلسطين ووصوله إلى لبنان بشكل وحشي وسقوط المدنيين ضحايا غارات الكيان الصهيوني الوحشية، تظاهر الآلاف من النشطاء في حي منهاتن بولاية نيويورك، وغيرهم في مدينة بريمن الألمانية، منادين بضرورة سرعة وقف الحرب الوحشية الصهيونية التي تقتل المدنيين بشكل متعمد.

وجاءت تلك تظاهرات نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 للمطالبة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان بشكل فوري، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، والافتات المنددة بالجرائم الإسرائيلية، والمطالبة بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال.. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أغلق المتظاهرون الشوارع المؤدية إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك لإيصال رسالتهم السلمية إلى الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة، بضرورة الضغط على دولة الصهيونية"إسرائيل"، والقوة القائمة بالاحتلال، واتخاذ خطوات فعلية لوقف جرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها بحق الأبرياء في فلسطين ولبنان .

اعتصام العشرات من النشطاء أمام البيت الابيض للاحتجاج على الدعم الأميركي لإسرائيل

كما نظمت تظاهرات اخرى في عدة مدن أميركية من بينها العاصمة واشنطن، حيث اعتصم العشرات من النشطاء أمام البيت الابيض للاحتجاج على الدعم الأميركي لدولة الاحتلال الذي يمنحها الضوء الأخضر للاستمرار في مجازرها.

تظاهرات في ألمانيا تضامنًا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني

كما نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، تظاهرة حاشدة تنديداً باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، وذلك بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وممثلين عن أحزاب ألمانية.

وسارت المسيرة في الشارع الرئيسي بالمدينة، ورفع المشاركون العلمين الفلسطيني واللبناني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتُندد بجرائم الحرب الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي البلدين.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين ولبنان، والدعوة لوقف الحرب، ووقف قتل المدنيين والأطفال وضرورة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية للشعبي.

ومن جانبه قال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر أصلان إن هذه التظاهرة جاءت للتضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في هذه الحرب التي يقتل فيها الأطفال على مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكنا.

569 شخصًا بينهم 50 طفلا.. ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض لقناة الجزيرة مباشر إن الهجوم الإسرائيلي على لبنان منذ صباح الاثنين أدى إلى مقتل 569 شخصا بينهم 50 طفلا وإصابة 1835 آخرين.. بحسب "رويترز".

استشهاد عائلة في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

فيما نشرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، ما نقلته قناة “الجزيرة”، عن مقتل 6 فلسطينيين على الأقل في غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة.

واستشهدت المرأة وأطفالها الخمسة في قصف إسرائيلي على بناية سكنية في بلدة حي النصر شمال شرق مدينة رفح.

استشهاد شاب في الضفة الغربية متأثرا بإصابته الحرجة برصاصة في الصدر

كما أعلنت "وفا"، استشهاد الشاب يحيى دانيال عوض (29 عاما)، فجر اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر طبية أن الشاب توفي متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال في الصدر، خلال اقتحامها مخيم الفوار في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، حيث أصيب الشاب عوض بجروح خطيرة في الصدر والآخرون بجروح متوسطة إلى طفيفة في القدم والكتف والظهر، وجرى نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي، وأعلن الأطباء في وقت لاحق عن اسشهاد عوض متأثرا بإصابته الحرجة.

وذكرت مصادر محلية لـ "وفا" أن الفصائل الفلسطينية أعلنت الإضراب الشامل في مخيم الفوار اليوم الأربعاء، موضحة أن الشهيد عوض متزوج ولديه طفلة عمرها لم يتجاوز العام وزوجته حامل بطفلة أخرى وهو موظف في بلدية الخليل.

وباستشهاد الشاب عوض، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من أكتوبر إلى 717 شهيدا، بينهم 160 طفلاً.