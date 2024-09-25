ترطيب الجسم ودعم جهاز المناعة.. فوائد سحرية لفاكهة البرتقال الشتوية

مع اقتراب فصل الشتاء، وانتشار فاكهة البرتقال، وهي أحدى الفواكه الحمضية المشهورة بمحتواها العالي من فيتامين سي نستعرض أبرز فوائد البرتقال الصحية للجسم.

ووفق لموقع "health"، يحتوي البرتقال على عناصر غذائية عديدة من المعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور، والمركبات مثل الفلافونويد التي تساعد في تأخير أو منع الأمراض المزمنة، ومن أبرز فوائد البرتقال الأتي:

المساعدة في الترطيب

تُعطي ثمرة البرتقال حوالي نصف كوب من الماء، وتختلف احتياجاتك من السوائل وفقًا للعمر ومستوى النشاط والحالة الصحية، فتحتاج الإناث إلى حوالي 11.5 كوبًا من السوائل يوميًا، بينما يحتاج الذكور إلى حوالي 15.5 كوبًا.

وعادتًا، يحصل الإنسان على حوالي 20% من سوائله من الطعام ويمكن للأطعمة الغنية بالمياه مثل البرتقال أن تساعدك على تلبية احتياجاتك اليومية والحفاظ على ترطيبك، مع العلم أن تناول كمية كافية من السوائل له فوائد صحية عديدة.

تحسين الهضم

تحتوي البرتقالة متوسطة الحجم على حوالي ثلاثة جرامات من الألياف، وينصح خبراء التغذية بالحصول على 28 جرامًا من الألياف يوميًا، لأنها تدعم العديد من الوظائف، مثل:

المساعدة في الهضم

المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم والأنسولين

الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء

إشباع شهيتك لفترات طويلة.

وعند تناولك للألياف، عليك تناولها ببطء، وباعتدال فالإفراط في تناول الألياف قد يؤدي سريعًا إلى اضطراب الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ، كما عليك شرب المياه عند زيادة تناول الألياف لتقليل الإمساك.

يساعد في تقليل دهون البطن

يمكن أن يساعد محتوى الألياف في البرتقال على تقليل دهون البطن ، أظهرت دراسة نُشرت في عام 2022 عادات الأكل لنحو 1500 شخص يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي مع زيادة الوزن أو السمنة، "متلازمة التمثيل الغذائي" وهي مجموعة من الحالات الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين زادوا من تناول الألياف انخفض وزن أجسامهم بعد 12 شهرًا.

كما يحتوي البرتقال على مركبات الفلافونويد، وهي مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة، ووجدت دراسة نُشرت عام 2017 أن تناول كميات كبيرة من مركبات الفلافونويد يساعد في تقليل كتلة الدهون.

البرتقال يدعم الجهاز المناعي

تحتوي ثمرة البرتقال على ما يقرب من 100% من الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين سي للذكور وحتى أكثر للإناث.

ويدعم فيتامين سي جهاز المناعة ، كما يستخدم الجسم فيتامين سي لإنتاج الكولاجين واستخدام الدهون كوقود أثناء ممارسة الرياضة وفي أوقات الراحة.

وتوصلت دراسة نشرت عام 2021 إلى أن عصير الحمضيات، وخاصة عصير البرتقال ، يدعم جهاز المناعة، وأشار الباحثون إلى أن عصير الحمضيات يقلل الالتهابات التي تسبب العديد من الأمراض المزمنة.

يساعد على امتصاص الحديد

يساعد محتوى فيتامين سي الموجود في البرتقال الجسم على امتصاص الحديد، ويساعد الحديد الجسم على استخدام الأكسجين بشكل أفضل، وقد يؤدي نقص الحديد إلى الشعور بالتعب.

والحصول على كمية كافية من الحديد أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من انقطاع الطمث والذين يفقدون الحديد أثناء فترة الحيض.

ويعد الحديد ضروريًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قائمًا على النباتات، فيمتص الجسم الحديد من الأطعمة النباتية بشكل أقل من المصادر الحيوانية.

يساعد على الحماية من الأمراض المزمنة

تحتوي فاكهة البرتقال على مركبات الفلافونويد، التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات ، وأثبتت الأبحاث أن مضادات الأكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف، ويمكن أن يؤدي الإجهاد التأكسدي إلى الالتهاب المرتبط بمرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

ووجدت دراسة نشرت عام 2018 على أكثر من 82000 شخص أن تناول كميات كبيرة من الفلافونويد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب، وخاصة بين كبار السن.

وقد يساعد شرب عصير البرتقال يوميًا أيضًا على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتساعد مستويات الكوليسترول الصحية على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

يساعد على خفض مخاطر الإصابة بالسرطان

تحتوي قشور البرتقال على بعض من أعلى مستويات الفلافونويد وفيتامين سي مقارنة بأي فاكهة حمضية أخرى ، ووجدت دراسة نُشرت عام 2020 أن الفلافونويدات الموجودة في قشور الحمضيات تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية وانتشارها.

يحسن الوظيفة الإدراكية

قد يساعدك عصير البرتقال على التفكير بوضوح، فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة نُشرت عام 2015 أن تناول كميات كبيرة من عصير الحمضيات يحسن الوظائف الإدراكية لدى كبار السن.

وتوصلت دراسة أخرى نشرت عام 2017 إلى أن شرب كميات معتدلة من عصير الحمضيات يمكن أن يعزز تدفق الدم إلى الدماغ لدى الشباب الأصحاء.