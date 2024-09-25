الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

عمرو الليثي ينعي الإعلامي أيمن يوسف بالهيئة الوطنية للإعلام

بوابة الوفد الإلكترونية

نعي الإعلامي د. عمرو الليثي، بخالص الحزن والآسى الإعلامي والمذيع بالهيئة الوطنية للإعلام أيمن يوسف، الذي رحل عن عالمنا، داعيًا الله أن يرحمه وان يسكنه فسيح جناته.

ونشر الليثي، عبر صفحاته بوسائل التواصل الإجتماعي، وكتب: "رحم الله الإعلامي الكبير أيمن يوسف و اسكنه فسيح جناته و أنا لله وأنا اليه راجعون".

الإعلامي أيمن يوسف

ويذكر ان الإعلامي أيمن يوسف، قدم الكثير من البرامج الدينية والتراثية والوطنية عبر التليفزيون المصري خلال فترة عمله، منها برنامج "سر المكان"، وبرنامج "معًا نرتقي"، وبرنامج "ملتقى الفكر الإسلامي".

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