«شائعات لزعزعة أمن واستقرار البلاد» .. الإسكندرية تنفي تلوث مياه الشرب

نفى المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، ما يتردد بشأن تلوث بالمياه، مؤكدًا انها شائعات مغرضة تهدف إلى هدم الدولة المصرية والنَيلُ من مؤسساتها .

وصرح «جابر»: أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية على مسار ترعة مياه المحمودية المغذية لمحطات الشركة بالمياه من كفر الزيات حتى الإسكندرية، وتم سحب عينات من المياه وتحليلها، والتأكد من سلامتها من أية ملوثات.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية، أن المياه صالحة للشرب تماما، مناشدًا جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المُغرضة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، وذلك بعد ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تلوث مياه الشرب في الإسكندرية.



وفي سياق آخر، كان رئيس شركة مياه الإسكندرية، أجرى جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من محطات المياه، شملت كل من محطة السيوف ومحطة النزهة، واختتمها بزيارة محطة المنشية 1، بهدف متابعة أعمال الإحلال والتجديد، والتأكد من سير العمل بكفاءة في المحطات.

إجراءات وقائية لتعزيز الرقابة الصحية

من جانب اخر مع تزايد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في السودان ومخاوف انتقاله لمصر، كشفت وزارة الصحة عن الإجراءات التى تتخذها لتعزيز الرقابة الصحية تجاة الركاب ووسائل النقل والبضائع القادمة من الدول المتأثرة بمرض الكوليرا، ومنها المناظرة الصحية للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل على الرحلات الأساسية أو الخاصة، وكذلك التأكد من سلامة البضائع القادمة من الدول المتأثرة بمرض الكوليرا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتحويل الحالات المشتبهة إلى المستشفى المعين لتقييم الحالة والإخطار الفوري للغرفة الوقائية بالوزارة والإدارة العامة للحجر الصحي ومديرية الشئون الصحية التابع لها.



كما شددت وزارة الصحة، على اتخاذ الإجراءات القصوى لمكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة، إلى جانب إعدام المأكولات والمشروبات ما لم تكن محفوظة في عبوات ومختومة ومحكمة ولا يشك في تلوثها، وتطهير وسيلة النقل حال وجود حالة اشتباه واعتبار مخلفات وسيلة النقل مخلفات خطرة، ويتم التخلص الآمن منها تحت إشراف الحجر الصحي.



وكذلك الإبلاغ الفورى عند التأكد من أي حالة اشتباه أو وفاة قادمة من الدول المتأثرة بمرض الكوليرا، وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي بالبلاغ اليومي أو الصفرى.