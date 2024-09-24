تشيلسي يكتسح بارو بخماسية في كأس الرابطة الإنجليزية

نجح تشيلسي في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره فريق بارو بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثالث في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وجاء الهدف الأول من فريق تشيلسي بعد 8 دقائق من انطلاقة المباراة على ملعب ستامفورد بريدج بعد كرة مررها جواو فيليكس خلف الدفاع للمهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، والذي سدد الكرة من اللحظة الاولى لتحتضن المرمى.

ثلاثية من نكونكو في ليلة اكتساح تشيلسي لبارو

ثم جاء الهدف الثاني من نكونكو في الدقيقة 18 بعد تقدم من مالو جوستو من اليمين ولعبه لكرة عرضية ليُنهي نكونكو الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 28 أضاف جواو فيليكس الهدف الثالث بتسديدة من ضربة حرة، لكن تم احتساب الهدف عكسيًا على الحارس بول فارمان حيث اصطدمت الكرة به ثم سكنت الشباك.

وعند انطلاقة الشوط الثاني أضاف بيدرو نيتو الهدف الرابع للبلوز بعد تمريرة من ميخايلو مودريك داخل منطقة الجزاء.

وعند الدقيقة 75 سجل نكونكو الهدف الخامس لتشيلسي والثالث له شخصيًا، بعد أن أخطأ الحارس وخطف الفرنسي الكرة قبل أن يضع الكرة في الشباك ليصل للهاتريك.