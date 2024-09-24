الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

برشلونة يوقع عقدا جديدا مع نجمه الشاب

مارك بيرنال
مارك بيرنال

اكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان نادي برشلونة سيقوم بتوقيع تعاقد جديد مع نجمه الشاب مارك بيرنال خلال الايام القليلة القادمة .

وكان نادي برشلونة قد بدأ في توقيع عقود طويلة الامد مع نجومه الشباب حيث تم توقيع العقود مع الاعبين فيرمين لوبيز و جيرارد مارتين وسيكون مارك بيرنال هو ثالث الاعبين الذين ينوي برشلونة التوقيع معه خلال الساعات القليلة القادمة على الرغم من اصابة الاعب في الرباط الصليبي وانتهاء موسم 2024 / 2025 بالنسبة للاعب .

وقالت الموندو ديبورتيفو ان مارك بيرنال سيوقع على تعاقده مع برشلونة و يبدأ تفعيله بشكل رسمي في مايو المقبل عندما يبلغ 18 عاما مشيرة الى العقد سيستمر حتى 2029 مع شرط جزائي 500 مليون يورو .

واشارت الموندو ديبورتيفو ان ادارة برشلونة لديها ثقة كبيرة في مارك بيرنال وعلى الرغم من اصابته الصعبة الا ان الادارة تعبره من المواهب الهامة التي ستقود برشلونة في المستقبل القريب .

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