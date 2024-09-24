برشلونة يوقع عقدا جديدا مع نجمه الشاب

اكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان نادي برشلونة سيقوم بتوقيع تعاقد جديد مع نجمه الشاب مارك بيرنال خلال الايام القليلة القادمة .

وكان نادي برشلونة قد بدأ في توقيع عقود طويلة الامد مع نجومه الشباب حيث تم توقيع العقود مع الاعبين فيرمين لوبيز و جيرارد مارتين وسيكون مارك بيرنال هو ثالث الاعبين الذين ينوي برشلونة التوقيع معه خلال الساعات القليلة القادمة على الرغم من اصابة الاعب في الرباط الصليبي وانتهاء موسم 2024 / 2025 بالنسبة للاعب .

وقالت الموندو ديبورتيفو ان مارك بيرنال سيوقع على تعاقده مع برشلونة و يبدأ تفعيله بشكل رسمي في مايو المقبل عندما يبلغ 18 عاما مشيرة الى العقد سيستمر حتى 2029 مع شرط جزائي 500 مليون يورو .

واشارت الموندو ديبورتيفو ان ادارة برشلونة لديها ثقة كبيرة في مارك بيرنال وعلى الرغم من اصابته الصعبة الا ان الادارة تعبره من المواهب الهامة التي ستقود برشلونة في المستقبل القريب .