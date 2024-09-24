إصابة نجم النصر السعودي وفحوصات طبية خلال ساعات

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الإصابات داخل صفوف نادي النصر السعودي بعد تولي المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي مهمة تدريب النادي.

ونجح النصر في الصعود لدور الستة عشر من بطولة كأس الملك السعودي بعد فوزه على الحزم بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبعد المباراة، فإن بعض لاعبي العالمي قد عانوا من الإصابة، يأتي على رأسهم البرازيلي تاليسكا الذي عانى من إصابة على مستوى الفخذ.

أوتافيو يعاني من إصابة في مباراة النصر ضد الحزم

وعلى نفس المنوال، التقطت عدسات الكاميرات أثناء المباراة معاناة لاعب الوسط البرتغالي، أوتافيو، من إصابة على مستوى القدم.

وأكدت التقارير أن نجم النصر سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الوقوف على حالته قبل مباراة الوحدة القادمة في الدوري السعودي للمحترفين.

الجدير بالذكر، أن لاعب النصر علي مختار، قد تعرض للإصابة هو الأخر في نفس المباراة وغادر ارض الملعب مبكرًا بديلًا لزميله عبد الله الخبيري.

موعد مباراة النصر ضد الوحدة المقبلة

ومن المقرر أن يستقبل النصر نظيره الوحدة ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في اللقاء المقبل.

وسوف تقام المباراة يوم الجمعة 27 سبتمبر على ملعب الأول بارك في تمام السادسة وعشرين دقيقة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.