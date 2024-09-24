البدء بإنتاج مسلسل "تشيبوراشكا" للرسوم المتحركة في روسيا

تعمل ورشتا "سويوز مولتفيلم" و"Yellow, Black and White" السينمائيتان الروسيتان على تطوير مشروع "تشيبوراشكا" المشهور للرسوم المتحركة.

أفادت بذلك يوليا أوسيتينسكايا المنتج العام لورشة "سويوز مولتفيلم" في اجتماع لإدارة الورشة.

وقالت: "سويوز مولتفيلم" و"Yellow, Black and White" ستصدر عام 2025 مسلسل 3D عن تشيبوراشكا. وقد أخرج عام 2020 فيلم قصير عن تشيبوراشكا بمناسبة حلول عيد رأس السنة أطلقنا عليه "سر العيد" وتلقى الفيلم تقييما إيجابيا من المشاهدين في روسيا وخارجها.

وسيتم إخراج المشروع الجديد بنفس الدرجة من الإتقان مثل أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية، وسيحكي في جو من الود والصداقة قصصا جديدة عن شخصيات مشهورة".

وحسب أوسيتينسكايا فإن سيناريو مسلسل الرسوم المتحركة لن يتقاطع مع فيلم "تشيبوراشكا" السينمائي.

وفي المشروع الجديد سيلتقي غينا وتشيبوراشكا مرة أخرى بأصدقاء جدد، وسيقومان بأعمال صالحة وسيواجهان حيل (شابوكلياك) التي سيتعين عليهما إعادة تربيتهما مرة أخرى. وفي المجموع، من المخطط حاليا إصدار أكثر من 50 حلقة من المسلسل الجديد.