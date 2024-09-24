مانشيستر سيتي يستهدف ضم نجم الليجا بديلا لرودري

أكدت صحيفة ذي اتلتيك البريطانية أن نادي مانشيستر سيتي بدأ من الان تحديد الاعبين الذين سيتم استهدافهم من جانب السيتي خلال شهر يناير المقبل ليكون احدهم بديلا للنجم الاسباني رودري الذي اصيب بقطع في الرباط الصليبي وتم اعلان انتهاء موسمه بشكل رسمي.

وكان النجم الاسباني رودري المرشح للحصول على الكرة الذهبية للعام الحالي قد اصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة مانشيستر سيتي مع ارسنال في الدوري الانجليزي مساء الاحد الماضي ليبدأ السيتي على الفور في البحث عن الاعب الذي سيكون بديلا للنجم الاسباني .

وقالت صحيفة ذي اتلتيك الانجليزية ان نادي مانشيستر سيتي الانجليزي وضع نجم نادي ريال سوسيداد الاسباني ونجم منتخب اسبانيا مارتن زوبيميندي كأولوية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة وان زوبيميندي نفسه هو من قام بتغطية غياب رودري في بطولة يورو 2024 الاخيرة مع المنتخب الاسباني بعد اصابة رودري واظهر الكثير من القدرات المتميزة في مركز لاعب الوسط .

واضافت صحيفة ذي اتلتيك : ان تألق زوبيميندي مع منتخب اسبانيا جذب انظار نادي ليفربول الانجليزي الذي حاول ضم الاعب لكنه فشل خلال فترة الانتقالات الصيفية وبالتالي بات الاعب متاحا للسيتي خلال الانتقالات الشتوية وهو ما يبدو قريبا من النجاح بوجود بيب جوارديولا مديرا فنيا مع السيتي.