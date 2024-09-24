العراق تطالب بعقد قمة عربية إسلامية طارئة حول لبنان

تقدمت دولة العراق بطلب لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لعقد قمة عربية إسلامية طارئة حول لبنان، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في نيويورك الإثنين، تقدم باقتراح لعقد قمة عربية وإسلامية طارئة، لتوحيد الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وأكد وزير الخارجية العراقي على أهمية التحرك العاجل والعمل الجماعي لحماية الشعب اللبناني والدفاع عن حقوقه المشروعة وفق القوانين الدولية.



وشدد نائب رئيس الوزراء العراقي على أن التضامن العربي والإسلامي يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات بالمنطقة.

وعقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا تشاوريا سنويا لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الإثنين على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني

وتناول اجتماع وزراء الخارجية العربية تطورات الوضع وأكد وزير الخارجية العراقي على أهمية التحرك العاجل والعمل الجماعي لحماية الشعب اللبناني والدفاع عن حقوقه المشروعة وفق القوانين الدولية.



واتفق الوزراء على أهمية التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الإسلامية خلال الأيام القادمة بغية توفير رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية بشكل فوري.



وارتفعت، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى 558 قتيلا من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا، وفق آخر إحصائية أعلنها وزير الصحة اللبناني فراس الابيض.