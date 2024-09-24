الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا نرغب في اجتياح بري بلبنان

مبعوث اسرائيل لدى
مبعوث اسرائيل لدى الامم المتحدة

أفاد داني دانون، مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل منفتحة على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان، وأن بلاده لا ترغب في اجتياح بري، وذلك غداة إعلان واشنطن أنها تستكشف بعض "الأفكار الملموسة" مع الحلفاء والشركاء، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

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وأضاف للصحفيين "بينما نتحدث، هناك قوى مهمة تحاول طرح أفكار ونحن منفتحون على ذلك لا نرغب في شن أي غزو بري في أي مكان نفضل الحل الدبلوماسي.


دعا الرئيس الأميركي  جو بايدن، الثلاثاء، إلى حل دبلوماسي في وقت تواصل إسرائيل ضرب أهداف لحزب الله في لبنان، محذّرا من "حرب شاملة" في هذا البلد.


وقال في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن اندلاع "حرب شاملة لا يصب في مصلحة أي طرف،رغم تدهور الوضع، إلا أن التوصل إلى حل دبلوماسي ما زال ممكنا".

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