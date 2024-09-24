الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدين مقتل اثنين من موظفيها في لبنان

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أدانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقتل اثنين من موظفيها في غارة إسرائيلية في لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

بيان من مفوضية الأمم المتحدة

حذر الأمين العام لـ الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش من مخاطر تحويل لبنان إلى "غزة أخرى"، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وقال الأمين العام لـ الأمم المتحدة، إنه من الواضح تمامًا أن إسرائيل وحماس غير مهتمتين بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

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وفي إطار آخر، زعم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، بأن إسرائيل ليست "متورطة في تفجير أجهزة النداء الآلي (البيجر)، التي يستخدمها "حزب الله" اللبناني.

وتعليقا على تورط إسرائيل في الهجمات، قال هرتسوج، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إنه "يرفض تماما أي صلة بهذا المصدر أو ذاك للعملية".

وتابع: "هناك العديد من أعداء "حزب الله" اللبناني في بيروت، عدد غير قليل منهم هذه الأيام. لقد كان "حزب الله" يخنق لبنان ويدمره ويخلق الفوضى في لبنان، مرارا وتكرارا. نحن هنا ببساطة للدفاع عن أنفسنا، وهذا كل ما نفعله"، على حد زعمه.

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