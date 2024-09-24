العثور علي جثة شخص في ظروف غامضة بالإسماعيلية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية مساء اليوم الاثنين علي جثة شخص في العقد الخامس من العمر وذلك في ظروف غامضة بمنطقة البركة بمركز الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد العثور علي جثة شخص تبين أنه يدعي محمود عبدالمنعم عبد الشافعي محمود 39 سنة، مقيم ابوحماد الشرقية،

متوفى ..توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ وتن نقل الجثة بعد معاينة الشرطة الي مشرحة المجمع الطبي.

وبحسب شهود عيان، أكدوا أنه تم إلقاء الجثة من سيارة كانت تسير بمنطقة البركة وفرت هاربة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية، تحرياتها من أجل كشف غموض الحادث.وتم نقل المتوفي لمشرحة مبرد المستشفى لعرضه على الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.