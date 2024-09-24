تحضير مرطب طبيعي للبشرة| وصفة سهلة ومغذية

العناية بالبشرة تعتبر جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي، ويمثل الترطيب خطوة مهمة للحفاظ على نضارة البشرة وصحتها. مع تزايد الاهتمام بالمنتجات الطبيعية، يبحث الكثيرون عن طرق لتحضير مرطبات طبيعية خالية من المواد الكيميائية، تناسب مختلف أنواع البشرة وتوفر التغذية اللازمة، وفيما يلي نقدم لك طريقة سهلة وفعالة لتحضير مرطب طبيعي باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل.





طريقة عمل مرطب طبيعي للبشرة

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

- 1 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

- 1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

- 5 قطرات من زيت اللافندر العطري (اختياري)





الطريقة:

1. إذابة المكونات:

في وعاء نظيف، قومي بتذويب زيت جوز الهند وزبدة الشيا باستخدام حمام مائي (بوضع الوعاء فوق قدر يحتوي على ماء ساخن). حركي المكونات ببطء حتى تذوب تمامًا وتصبح سائلة.





2. إضافة الزيوت الأخرى:

بعد إذابة المكونات، قومي بإضافة زيت اللوز الحلو وقطرات زيت اللافندر. حركي المزيج جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات.





3. تبريد الخليط:

اسكبي الخليط في وعاء زجاجي نظيف ودعيه يبرد في درجة حرارة الغرفة أو في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتماسك.





4. التطبيق:

استخدمي المرطب يوميًا على بشرة نظيفة وجافة. دلكي القليل منه على وجهك بحركات دائرية لطيفة حتى يتم امتصاصه.





فوائد المكونات:

-زيت جوز الهند: يمتاز بخصائصه المرطبة والمغذية، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجفاف.

- زبدة الشيا: تعمل على ترطيب البشرة بعمق وتساعد في تهدئة التهيج.

- زيت اللوز الحلو: يغذي البشرة ويرطبها بفضل احتوائه على فيتامينات A وE.

- زيت اللافندر العطري : يساعد في تهدئة البشرة ويعطيها رائحة منعشة.

هذا المرطب الطبيعي يناسب جميع أنواع البشرة، ويُستخدم بشكل خاص للبشرة الجافة والمجهدة، حيث يوفر ترطيبًا عميقًا ويعزز نعومتها.