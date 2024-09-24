وزير التموين يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنيين

في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والأجتماعات الدورية، عقد اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وجاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد- نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد عصام - معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، وHحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور عمرو مدكور مستشار الوزير لنظم المعلومات.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع

النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الhتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كل الجهات التابعة للوزارة والرد علي النواب.