البترول: نقل 8 مليارات طن منتجات بترولية عبر الشبكة القومية لتغذية السوق بالمحروقات

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الشبكة القومية لتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية أحد الأذرع الرئيسية لقطاع البترول فى الوفاء باحتياجات السوق المحلى بدورها المحورى فى التداول على مستوى أرض مصر والوصول بالكميات المطلوبة والصحيحة فى الأوقات المحددة، وبما تملكه من شبكة خطوط يصـــل طولهـا 6300 كـم، قامت بنقـــل وتداول أكثر من 8 مليار طن كم خلال العام المالى الماضى، لافتاً إلى أهمية ما يتم حالياً من تدعيم قدراتها وأدائها من إنشاء مركز التحكم القومى لشبكة خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية ونظام المراقبة والتحكم و الكشف المبكر عن التسريب بالخطوط SCADA & LDS والذى تم افتتاح المرحلة الأولى منه بمنطقة مسطرد، ويهدف للمراقبة والتحكم المركزى فى الخطوط ومحطات التدفيع و المستودعات وباقى مكونات النشاط وكذلك تأمين خطوط الأنابيب ضد التسريب والتعديات وزيادة سرعة ودقة اكتشاف أماكن التعدى على شبكة الخطوط مما يساهم فى تأمين العمليات التشغيلية ودعم وسرعة اتخاذ القرار.

الصحة والسلامة المهنية أولى خطوات النجاح

وشدد الوزير على أهمية استدامة تأمين العاملين والعمليات والتعزيز المستمر لكافة ما يحقق التشغيل الآمن، وكذا استدامة الاستقرار الذى تحقق فيما يخص توفير المنتجات البترولية بالسوق المحلى.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة أنابيب البترول عن العام المالى 2023/2024 ، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والذى شهد تأكيد الوزير على تأصيل ثقافة السلامة لدى العاملين وأهمية اتباع إجراءات السلامة كأسلوب حياة.

وقدم المهندس نبوى محمود رئيس الشركة عرضاً توضيحياً حول أهمية الدور الذي تقوم به الشركة كحلقة وصل بين شركات الإنتاج ومصافى التكرير وشركات التوزيع من خلال تلك الشبكة الكبيرة من الخطوط، والتى يخدمها حوالى 155 مستودعاً مختلفــة السعــات بإجمالي سعــة تخزينيـــة حوالى 2.5 مليـون متر مكعــــب وكذلك عــــدد 66 محطة تدفيـــع قوامها 500 طلمبة رئيسية ومساعدة وإطفاء وخدمات تتولــى الشركـــة إدارتهــا وصيانتها من خلال استراتيجية واضحة لقطاع البترول، وأوضح أن الاسكادا الخاصة بشبكة الأنابيب تشتمل على أجهزة القياس الالي لمنسوب المستودعات RTG وإنشاء نظام قياس معدل السريان على جميع خطوط وإنشاء نظام المراقبة و التحكم و الكشف المبكر عن التسريب بالخطوط وتطوير و تأهيل مركز المراقبة و التحكم الرئيسية والفرعية بجميع المناطق.

ولفت إلى تنفيذ عدد من المشروعات منها إنشاء خط منتجات ميدور / الحمرا بطول 145 كم لمواكبة أعمال تطوير تسهيلات ميناء الحمرا وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمشروعات التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة وإنشاء محطة تخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية بتوسعات محطة السخنة ( بمساحة 19 فدان ) لتعظيم الدور المحوري لموانئ السخنة و زيادة السعة التخزينية الإجمالية من 300 ألف م3 إلى 460 ألف م3 ، وربط الشبكة القومية لخطوط المنتجات البترولية بتسهيلات شركة مصر للبترول بميناء بورسعيد لتدفيع المازوت (منخفض الكبريت) من بورسعيد إلى شركات مصر للبترول و التعاون وموبيل بالسويس وإحلال وتجديد خط بورسعيد / أبو سلطان / السويس وجزء من خط منتجات مسطرد / السويس من مدينة المستقبل حتي ك 68 وخط مازوت مسطرد / السويس من مدينة المستقبل حتي طريق السويس وخط مازوت من أسيوط حتي محطة كهرباء الوليدية لتأمين ورفع معدلات تدفيع المازوت لمحطة كهرباء الوليدية ومستودعات مصر للبترول بأسيوط وجزء من خط منتجات التبين / أسيوط إلى قطر وخط منتجات خورشيد / دمنهور / طنطا وخط مازوت مسطرد / محطة كهرباء شبرا الخيمة وجزء من خط مسطرد / التبين.

وعرض عدد من مشروعات رفع الكفاءة كازدواج خط 16" من المنيا حتى أسيوط بطول 140 كم للوفاء بالاحتياجات المستقبلية لمعمل تكرير أسيوط من البترول الخام من ميناء السخنة إلي التبين و منها إلى أسيوط و كذلك نقل الإنتاج المستقبلي من المنتجات البترولية لشركة أنوبك إلي محافظات شمال الصعيد وإنشاء خط من مسطرد حتى بنها بطول 52 كم لرفع معدلات تدفيع المنتجات البترولية من منطقة الدلتا إلى مسطرد و منها إلى السويس وانشاء محطة تدفيع الخام والمنتجات البترولية بتوسعات مسطرد لزيادة السعة التخزينية من الخام والمازوت لتأمين احتياجات شركة القاهرة للتكرير والشركة المصرية للتكرير بمسطرد وتخفيف الضغط على المستودعات وعنابر الطلمبات بالمنطقة الحالية لامكانية البدء فى أعمال تطوير عنابر الطلمبات وتأهيل المستودعات، كما عرض المشروعات الجديدة للسلامة والصحة المهنية و حماية البيئة واعداد دراسات سلامة العمليات بموقعي القطامية بالقاهرة والجنوبية بالاسكندرية والواقعة داخل شركة بتروجاس.

كما أوضح العرض أنه فيما يخص دراسات تقييم الأثر البيئي ( EIA ) تم الحصول على 11 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة خاصة باحلال و تجديد جزء من خط خام شقير مسطرد من أبو الدرج حتي الزعفرانة وانشاء وتشغيل خط الحمراء / ميدور وانشاء خط وادي حجول / السخنة وإنشاء خط عجرود / وادي حجول وانشاء خط خام مسطرد / الهايكستيب وإحلال وتجديد جزء من خط المنتجات السويس / مسطرد من ك 68 الى مينة المستقبل وإحلال و تجديد جزء من خط المازوت السويس / مسطرد من مدينة هليوبوليس إلى مدينة المستقبل واحلال و تجديد جزءمن خط منتجات بني سويف / أسيوط وانشاء خط منتجات من غرفة 18 على خط منتجات التبين / أسيوط حتى مستودع الجمعية التعاونية بالمنيا واحلال وتجديد جزءمن خط مازوت القنطرة/ بورسعيد واحلال وتجديد جزء من خط مازوت السويس/ أبو سلطان.